أمن أسوان يرصد 202 مخالفة مرورية وضبط 580 هارب من أحكام

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

نظمت مديرية أمن أسوان اليوم، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 202 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرو تحرير 27 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة و التصالح الفورى فى 25 مخالفة، وتحرير 40 مخالفة غرامة ونش ،وعد قبول التصالح فى 34 مخالفة كما أسفرت الحملة عن تحرير 75 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية والحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

كما وجهت إدارة مباحث التموين بأسوان، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل، حيث تم ضبط 15 قضايا تموينية شملت 5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى و4 قضية مخالفات المخابز البلدية وقد أسفرت جهود الحملة التموينية عن ضبط و 6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثله على الأسواق بالمراكز والأقسام بمحافظة أسوان لضبط عملية البيع والشراء والتأكد من سلامة المنتجات.

من ناحية أخرى وفى مجال تنفيذ الأحكام شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام ،وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان .

تضمنت الجهود ضبط 580 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من ضبط 143 هارباً من جنح الحبس الجزئي، و ضبط 20 هارب من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 282 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 135 محكوم عليهم فى جنح المخالفات تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم .