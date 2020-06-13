اليوم السابع
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أكبر 3 شركات طيران فى بريطانيا تلجأ للمحكمة لمراجعة قاعدة العزل للوافدين

السبت، 13 يونيو 2020 11:07 ص
أكبر 3 شركات طيران فى بريطانيا تلجأ للمحكمة لمراجعة قاعدة العزل للوافدين بوريس جونسون
كتبت ــ رباب فتحى

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قدمت أكبر ثلاث شركات طيران في بريطانيا أوراقًا في المحكمة العليا للسعي إلى مراجعة قضائية عاجلة لقوانين الحجر الصحي الحكومية، حيث تشكو من تأثيرها المدمر على السياحة والاقتصاد عموما، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. وتقول الخطوط الجوية البريطانية بريتش ايرويز، إيزي جيت وراين اير ، إن القواعد ، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الاثنين وتلزم الركاب القادمين من الخارج للعزل الذاتي في مكان واحد لمدة 14 يومًا، معيبة وستكلف آلاف الوظائف.

وأرسلت شركات الطيران رسالة إلى الحكومة الأسبوع الماضي لبدء اعتراضها القانوني ، وبدأت إجراءات المحكمة الآن. طلبت شركات الطيران جلسة استماع في أقرب وقت ممكن.

على الرغم من التقارير التي تفيد بإحاطات إعلامية خاصة بأن "الجسور الجوية" التي تسمح بالسفر بين المملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية الأخرى يمكن إنشاؤها بحلول نهاية الشهر، إلا أن شركات الطيران الثلاث تقول إنها لم تر أي دليل على كيفية ومتى سيتم تنفيذها.

وبدلاً من ذلك، فإنهم يحثون الحكومة على إعادة النظر في السياسة التي تم تقديمها لفترة وجيزة في مارس والتي استهدفت الركاب الذين يدخلون من الدول "عالية المخاطر" للحجر الصحي.

وقالوا: "سيكون هذا هو الحل الأكثر عملية وفعالية ويمكّن موظفي الخدمة المدنية من التركيز على القضايا الأخرى الأكثر أهمية الناشئة عن الوباء بينما تجعل المملكة المتحدة تتماشى مع معظم أوروبا التي تفتح حدودها في منتصف يونيو".

كان الرؤساء التنفيذيون لشركات الطيران صريحين في انتقادهم للقواعد. وقد وصفهم ويلي والش ، رئيس الشركة الأم IAG التابعة بريتش ايرويز ، بأنهم "غير عقلانيين وغير متناسبين" ، في حين قال مايكل أوليري من شركة راين اير إنهم "هراء".

وقالت وزيرة الداخلية ، بريتي باتل ، إن القواعد تسترشد بالعلم وهي ضرورية للمساعدة في منع حدوث موجة ثانية محتملة من الوباء.

تم إيقاف معظم رحلات الركاب في المملكة المتحدة منذ نهاية مارس ، وتقول شركات النقل إن قواعد الحجر الصحي تعرض خططهم لبدء زيادة رحلات العطلات الشهر المقبل للخطر. وقالت الحكومة إن القواعد ستتم مراجعتها في 29 يونيو.

 

 


شركات الطيران البريطانية

قواعد الحجر الصحى

بوريس جونسون

السياحة إلى بريطانيا

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