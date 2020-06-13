اليوم السابع
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أسعار الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور.. البطيخ يبدأ من 10 جنيهات

السبت، 13 يونيو 2020 03:07 م
أسعار الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور.. البطيخ يبدأ من 10 جنيهات الفاكهة
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 13-6- 2020 ، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، بعد أن انخفضت اسعار معظم الأصناف خلال الأسبوعين الماضيين حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية، وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن اليوسفي يتراوح سعره بين 4-9 جنيها، والبرتقال الصيفي 5-8 جنيهات، وسجل  سعر الليمون أسعار تتراوح بين 15-28جنيها للكيلو وتراوحت أسعار الخوخ العريشي بين 3-6جنيهات . 
 
وأشار النجيب لـ"اليوم السابع" إلى  أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها ، والتفاح الجولدن 17 جنيها ، والتفاح السورى 18 جنيها، التفاح المصري ليتراوح بين 5-10، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما سجلت الشمام ما بين 4-7 ،و تراوح سعر الكاكا بين 6- 9، وأضاف النجيب أن أسعار المشمش تبدأ من 5-10 جنيهات، والبطيخ من 10-25 جنيها. 
 
 
الجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.
 
كما اكدت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة  لـ2 مليون و400 الف طن ،  وانفراجه  في تدفق الصادرات  إلي جميع  الأسواق العالمية والاوربية ، طبقا للشروط الحجرية والتي تتفق مع الدول المستوردة، وفتح  منافذ  جديدة ، بالإضافة الى  تقديم  العديد  من دول الخليج تسهيلات لدخول المنتجات المصرية لأسواقها، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها  لجودة الصادرات تتضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

اسعار الفاكهة اليوم

اسعار الفاكهة

سوق العبور

سوق الجملة

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