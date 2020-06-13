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أسعار الذهب اليوم السبت تهبط جنيهين وعيار 21 يسجل 778 جنيها للجرام

السبت، 13 يونيو 2020 11:12 ص
أسعار الذهب اليوم السبت تهبط جنيهين وعيار 21 يسجل 778 جنيها للجرام ذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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سجل سعر الذهب فى مصر، اليوم السبت، فى مصر تراجع بقيمة جنيهين، وذلك على خلفية انخفاض طفيف فيىسعر أوقية الذهب عالميا لتسجل 1730 دولار، الأمر الذى انعكس على الذهب فى مصر، مسجلا 778 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا في مصر.

أسعار الذهب اليوم...
عيار 18 سجل 666.75 جنيه للجرام
عيار 21 سجل 778 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 889.25 جنيه للجرام
الجنيه الذهب 6224 جنيها
أوقية الذهب 1430 دولار

 
ارتفع الدولار الأمريكي مقابل عملتي الملاذ الآمن الين الياباني والفرنك السويسري أمس الجمعة، إذ تعافت الأسهم في البورصة الأمريكية من أسوأ أداء يومي لها في ثلاثة أشهر، في حين هبط اليورو مقابل العملة الأمريكية، ماحيا مكاسب مبكرة.
 
ونزل الين مقابل الدولار لأول مرة في خمس جلسات، بينما تراجع الفرنك السويسري، إذ ارتفعت وول ستريت لتعوض بعضا من الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة. وصعد الدولار 0.6 % مقابل الين إلى 107.455 ين. ومع ذلك، ما زال أداء الدولار الأسبوعي مقابل الين هو الأسوأ منذ أواخر مارس.ومقابل الفرنك السويسري، قفز الدولار 1.2 % إلى 0.9551 فرنك.
 
وتراجع اليورو 0.6 % إلى 1.1228 دولار، منخفضا من 1.1422، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، والذي بلغه الأربعاء الماضى، و صعد مؤشر الدولار 0.5 بالمئة إلى 97.33 بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى في أسبوع، بحسب وكالة رويترز.
 
وهبط الجنيه الاسترليني على خلفية بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني بوتيرة قياسية بلغت 20.4 بالمئة في أبريل من مارس ، إذ أمضت البلاد الشهر في إجراءات عزل عام مشددة. ويرى المستثمرون أن الرقم هو على الأرجح قاع الانهيار قبل تعاف طويل وبطئ.

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