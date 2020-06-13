اليوم السابع
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أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم السبت.. تعرف عليها

السبت، 13 يونيو 2020 12:22 م
أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم السبت.. تعرف عليها الخضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 13-6 - 2020، استقرارا  وفق الأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم 1.5-3.5جنيهات، بينما سجلت أسعار البطاطس لتتراوح بين 1.5-2.5 جنيها، وسجلت أسعار الفاصوليا 2-7جنيهات، وسجل  سعر كيلو البصل 2.5-3.5جنيهات. 
 
وأضاف النجيب ان  الباذنجان  البلدى سجل أسعارا تتراوح بين 1.5-6جنيهات ، و الباذنجان الرومى يتراوح بين 1.5-6  ، فيما سجلت  اسعار الكوسة لتتراوح بين 1.5 - 6 جنيها واستقر سعر الخيار ما ليتراوح بين2.5-6.5وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، و  سعر الثوم ليتراوح 12 - 18جنيها. 
 
وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات. 
 
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.
 
 واكدت  الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة  لـ2 مليون و400 الف طن ،  وانفراجه  في تدفق   الصادرات  إلي جميع  الأسواق العالمية والاوربية ، طبقا للشروط الحجرية والتي  تتفق مع الدول المستوردة ، وفتح  منافذ  جديدة ، بالإضافة الى  تقديم  العديد  من دول الخليج   تسهيلات لدخول المنتجات المصرية  لأسواقها، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها  لجودة الصادرات تضمن  زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

اسعار الخضروات

اسعار الخضار

اسعار الخضروات اليوم

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