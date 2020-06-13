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أسعار الأسماك اليوم السبت بسوق العبور.. البلطى "1" من 24-27 جنيها الكيلو

السبت، 13 يونيو 2020 02:15 م
أسعار الأسماك اليوم السبت بسوق العبور.. البلطى "1" من 24-27 جنيها الكيلو سوق السمك
كتب أحمد حمادة

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شهدت  أسعار الأسماك اليوم السبت 13-6-2020 ،  استقرارا وفقا  للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة ،لزيادة الإنتاج المحلي من في المزارع السمكية، وسجل  كيلو سمك البلطى "1"   24– 27جنيها ، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20-23جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى17 – 37 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.
 
 
 
فيما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 60-80جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 60-80 جنيها ، والبياض الأملس "خليجى " بين25-35 جنيها ، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها ،   سعر السمك الثعابين 50-210  جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسري 60-70 جنيها ، والمكرونة الخليجى بين 32-38 جنيها ، والمكرونة المجمدة بين 20-30 جنيها ، وموسى بين 60-80جنيها للكيلو . 
 
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كما سجل سعر البورى ليتراوح بين 32- 45جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 40- 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 100 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 130جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85- 350 جنيها.

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