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أرملة الطبيب الصينى صاحب تحذيرات فيروس كورونا الأولى تلد طفلا.. صور

السبت، 13 يونيو 2020 11:13 ص
أرملة الطبيب الصينى صاحب تحذيرات فيروس كورونا الأولى تلد طفلا.. صور الطبيب الصينى لي وين ليانج
كتب هيثم سلامة

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أفادت وسائل الإعلام المحلية في الصين، أن أرملة الطبيب الصينى لي وين ليانج، أول من أكتشف وصاحب التحذيرات الأولى من فيروس كورونا  وضعت ابنها، بعد 4 شهور من وفاته.

زوجة الطبيب صاحب تحذيرات فيروس كورونا الأولى تلد طفل (4)
 

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن زوجة الطبيب الراحل لي وين ليانج ، أنجبت طفلًا في ووهان ، التي  كان أولى مناطق تفشى جائحة كورونا كوفيد 19  في ديسمبر.

زوجة الطبيب صاحب تحذيرات فيروس كورونا الأولى تلد طفل (2)
 

كان الدكتور لي ، وهو طبيب عيون ، من بين أول من أبلغ الأطباء الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي بمرض يشبه السارس وفقد حياته بسبب العدوى القاتلة في 7 فبراير عن عمر 34 بعد اصابته من مرضاه.

زوجة الطبيب صاحب تحذيرات فيروس كورونا الأولى تلد طفل (3)
 

كتبت منشور "فو" منشورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي: 'زوجى هل يمكنك رؤيته من السماء؟ آخر هدية قدمتها لي ولدت اليوم بالتأكيد سأعتني بهم جيدًا".

 

تعمل السيدة فو ، تبلغ من العمر32  سنة، كطبيبة عيون في عيادة العيون المحلية، وكما أن لديها هي والراحل دكتور لي ابن آخر يبلغ من العمر خمس سنوات ، بحسب صاحب عملها، وقالت  لوسائل إعلام إخبارية صينية إن ابنها كان يزن 3.45 كجم (7.6 رطل) عند الولادة وبصحة جيدة.

يشار إلى أنه توفى الطبيب الصينى لي وين ليانج في فبراير الماضى ، والذى أرسل تحذيرات من فيروس كورونا في بداية ظهوره، بعد أن أصيب بالمرض بعد علاجه لمريض دون علمه، وحجزه بالحجر الصحى الأيام الماضية وقد قُبض على الطبيب الصيني لي وين ليانغ، وهو أحد الثمانية الذين قاموا بالإبلاغ عن المخالفات والذين حاولوا التحذير من الفيروس.

 


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