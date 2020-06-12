"CDC" : فيروس كورونا ينتقل من الأشخاص المصابين إلى القطط والكلاب

كتبت أمل علام

حذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى، أصحاب الحيوانات الأليفة من أنه يمكن اصابة قططهم وكلابهم بفيروس كورونا "COVID-19 "، ولكن من غير المحتمل أن تصيب الحيوانات البشر، حيث أظهرت قطتان من الحيوانات الأليفة في نيويورك نتائج إيجابية لفيروس كورونا الجديد في إبريل، عاش كلاهما في أسر أو مع أشخاص، تم الاشتباه بهم، أو تأكد أنهم أصيبوا بفيروس كورونا COVID-19

قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي"CDC"، إن الحيوانات الأليفة من غير المحتمل أن تنقل المرض إلى البشر، ولكن أصحاب الحيوانات الأليفة يمكن أن يصيبوا كلابهم وقططهم.

وأضاف، مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إنه حتى الآن، خلال الوباء، تم تأكيد إصابة قطتين محليتين بأمراض الجهاز التنفسي، كلاهما مملوك لأشخاص يشتبه في إصابتهم أو حالات مؤكدة.

حذرت وكالة الصحة الفيدرالية، في تقرير نشر مؤخرا، أنه يجب على الأمريكيين المصابين بفيروس كورونا، الابتعاد عن كلابهم وقططهم، لأنه في بعض الحالات، يمكن للإنسان أن يصيب الحيوانات، موضحة إنه في 24 مارس الماضى، أصيبت قطة تبلغ من العمر 4 سنوات في مقاطعة ناسو، بنيويورك، بمرض تنفسي مع أعراض مثل العطس، وإفرازات واضحة من عينيه، وخمول خفيف، بعد أسبوع، في 1 أبريل، في مقاطعة أورانج، بنيويورك، أصيبت قطة بمرض يتميز بالسعال والعطس والقيء.

وقال المركز، إنه بعد إجراء مجموعة من الاختبارات، أبلغ أحد المختبرات عن اختبار إيجابي لفيروس كورونا للقطط، والذى قامت به مختبرات الخدمات البيطرية الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية والعيادة البيطرية، في ولاية نيويورك في 14 أبريل، ولأن القطط كانت تُبقي في الغالب في الداخل، اندفع علماء الأوبئة، لتحديد كيفية إصابة القطط بفيروس كورونا، حيث كانت احدى القطط تعيش في شقة بها 5 أشخاص،3 منهم ظهرت عليهم علامات الإصابة بفيروس كورونا التاجي، بما في ذلك السعال والحمى، ومع ذلك، لم يتم اختبار أي منهم لفيروس كورونا" COVID-19".

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، مع امتلاك حوالي 70 %، من الأسر الأمريكية لحيوان أليف واحد على الأقل، هناك فرص متعددة لانتقال الفيروس من البشر إلى الحيوانات الأليفة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وكتب المؤلفون "تدعم هذه الأدلة النتائج حتى الآن، بأن الحيوانات لا تلعب دورًا كبيرًا في نشر فيروس كورونا، على الرغم من أن انتقال العدوى من الإنسان إلى الحيوان يمكن أن يحدث في بعض المواقف.

ونصحت بضرورة مراقبة الحيوانات المرافقة للبشر المصابين، والتي ثبتت اصابتها بفيروس كورونا، وفصلهم عن الأشخاص والحيوانات الأخرى حتى تتعافى.