8 مشروعات قوانين على أجندة البرلمان.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، 8 مشروعات قوانين على أجندة البرلمان.. الانتخابات والموازنة فى انتظار أهم أسبوع تشريعى لـ«النواب».. 300 عضو بالشيوخ والمناصفة بين نظامى القائمة والفردى بـ«النواب» و25% من مقاعده للمرأة.. و«تشريعية النواب»: نقلة نوعية فى الحياة النيابية ويعزز تعميق الممارسة الديمقراطية.

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..

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8 مشروعات قوانين على أجندة البرلمان

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الانتخابات والموازنة فى انتظار أهم أسبوع تشريعى ل

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«النواب»

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300 عضو بالشيوخ والمناصفة بين نظامى القائمة والفردى ب

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«النواب» و25% من مقاعده

للمرأة.. و«تشريعية النواب»: نقلة نوعية فى الحياة النيابية ويعزز تعميق الممارسة الديمقراطية

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