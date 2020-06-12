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8 مشروعات قوانين على أجندة البرلمان.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:48 م
8 مشروعات قوانين على أجندة البرلمان.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، 8 مشروعات قوانين على أجندة البرلمان.. الانتخابات والموازنة فى انتظار أهم أسبوع تشريعى لـ«النواب».. 300 عضو بالشيوخ والمناصفة بين نظامى القائمة والفردى بـ«النواب» و25% من مقاعده للمرأة.. و«تشريعية النواب»: نقلة نوعية فى الحياة النيابية ويعزز تعميق الممارسة الديمقراطية.

 

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8 مشروعات قوانين على أجندة البرلمان.. الانتخابات والموازنة فى انتظار أهم أسبوع تشريعى لـ«النواب».. 300 عضو بالشيوخ والمناصفة بين نظامى القائمة والفردى بـ«النواب» و25% من مقاعده للمرأة.. و«تشريعية النواب»: نقلة نوعية فى الحياة النيابية ويعزز تعميق الممارسة الديمقراطية

 

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الحكومة تنفى 12 شائعة فى أسبوع.. وتؤكد: لا صحة لوجود عجز فى الخامات الدوائية.. لا صحة لبيع بلازما المتعافين من كورونا.. استمرار العمل بأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية لاستقبال جميع الحالات.. "التعليم" تنفى الاكتفاء بتقديم مشروعات بحثية للمواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة.. وصندوق مصر السيادى يخضع للرقابة بشقيها المالى والقانونى

 

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