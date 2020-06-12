وحثت منظمات الطيران الثلاث الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة به على متابعة مشورة المفوضية لأن رفع قيود السفر داخل أوروبا والقيود الحدودية المتعلقة بـ(COVID-19) يسمح باستئناف حركة الركاب.. وقالت في بيان مشترك إن المطارات وشركات الطيران تقوم بتنفيذ تدابير السلامة المحسنة في كل خطوة من رحلة الركاب.



وأشار البيان الي أن بروتوكول صحة وسلامة الطيران الحاليين - الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) والمركز الأوروبي للأمراض الوقاية والمراقبة (ECDC) والمتسقة مع التوجيه العالمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO ) يجعل بيئات المطار والطائرات استثنائية وتتحكم في الأماكن العامة.



وأكد المدير التنفيذي للـ EASA باتريك كنتاكي اليوم دعم الوكالة لاستئناف صناعة الطيران وطمأن الركاب علي تدابير الصحة والسلامة المعمول بها في جميع أنحاء أوروبا والتي ستنول ثقتهم.. وقال إن الوكالة أصدرت مبادئ توجيهية شاملة التي وضعت الأساس للعودة إلى الخدمة لصناعة الطيران والتعافي من هذه الأزمة غير المسبوقة، وكان الهدف السماح بالسفر والسياحة وإعادة إطلاقها بأمان في أشهر الصيف بمجرد أن تفتح الحكومات وسلطات الصحة العامة حدودها.



وأضاف "نحن واثقون من أنه يمكن للركاب العودة إلى الأجواء بثقة وذلك بتزويدهم بتصرفات مسئولة والالتزام بالتدابير التي تطبقها المطارات وشركات الطيران.



وقال أوليفييه يانكوفيتش المدير العام للمجلس الدولي للمطارات في أوروبا إنه في الوقت الذي نعود فيه جميعا للخروج من ذروة الوباء فإن المطارات وشركات الطيران ستقدم الضمانات التي تمكنا جميعا من بدء اقتصاداتنا وحياتنا اليومية بثقة وأمان.



وطالب الحكومات بضرورة رفع القيود المتبقية على السفر داخل أوروبا بالكامل واتباع الخطة التي وضعتها المفوضية لبدء رفع القيود مع بقية العالم.



وقال رافائيل شفارتسمان نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لأوروبا أن السلامة هي الأولوية القصوى وقد وضع خبراء الصحة والصناعة التوجيه اللازم لإعادة بدء الطيران بشكل آمن والحفاظ على سبل العيش لـ 9.4 مليون وظيفة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.



وأشار إلي أنه يجب على الدول الآن اتباع توصية المفوضية الأوروبية واستعادة حرية حركة الأشخاص داخل الاتحاد الأوروبي بالكامل اعتبارا من الأسبوع المقبل والعمل جنبا إلى جنب لبدء رفع قيود السفر مع العالم وفقا للنهج القائم على المخاطر والموجه الذي حددته المفوضية.



وقال توماس رينيرت المدير الإداري لاتحاد شركات الطيران الأوروبية إن رفع القيود الحدودية والتدابير المتعلقة بالصحة باتباع نهج منسق مهم لجعل السفر تجربة سلسة وممتعة مرة أخرى وأن الاعتراف المتبادل بالتدابير بناء على المبادئ التوجيهية هو أفضل وأسرع طريق للمضي قدما للاستمتاع بالسفر الجوي، كما كان قبل أزمة الفيروس التاجي.

وأضاف أنه إذا قامت الحكومات بتنسيق استجابتها فإننا على استعداد لتقديم تجربة سفر واثقة وآمنة كما فعلنا من قبل..وطالب المملكة المتحدة بإعادة النظر بشكل عاجل في موقفها فيما يتعلق بالحجر الصحي الشامل الحالي الذي ينطبق على أي شخص يدخل البلاد.