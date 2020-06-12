ولادة أول حالتين مصابتين بفيروس كورونا داخل مستشفى أسيوط الجامعى

أسيوط-هيثم البدري

‏شهدت مستشفى صحة المرأة إحدى المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة أسيوط ‏ولادة أول حالتين لسيدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد بعد التنسيق بين إدارة المستشفى برئاسة الدكتور ضياء النشار مدير المستشفى والدكتور محمود ذخيرة استاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة أسيوط، وتشكيل فريق طبى أشرف على ولادة الحالتين.

ومن جهته قال الدكتور محمود ذخيرة أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة أسيوط فى تصريح خاص لليوم السابع إن هناك حالتين لسيدتين تتابعان الحمل معه، وفى الفترة الأخيرة ومن خلال اتصال تليفونى معهما شرحا له ظهور بعد الأعراض عليهما، وثبت بعدها أصابتهما بفيروس كورونا المستجد فتمت متابعة الحالات تليفونيا ووصف العلاج لهما وبدء التجهيز لهما بالتنسيق مع مستشفى صحة المرأة وتجهيز كافة الإستعدادات التى تضمن سلامتهما، وسلامة الفريق الطبى الذى سيقوم بعملية الولادة فقام الدكتور ضياء النشار، مدير مستشفى صحة المرأة بتخصيص مكان وسلم، وأسانسير منفصل بمستشفى صحة المرأة، وتشكيل فريق طبى بقيادة الدكتور أيمن عسكر الذى قام بتوليد الحالتين، والدكتور زين زارع الذى قام بتخدير الحالتين وتحت إشراف الدكتور أحمد مخلوف رئيس القسم، وأوضح ذخيرة أن الحالتين وطفليهما بحالة جيدة.