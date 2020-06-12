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وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا : المساجد مغلقة لحين صدور قرار مجلس الوزراء

الجمعة، 12 يونيو 2020 05:00 ص
وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا : المساجد مغلقة لحين صدور قرار مجلس الوزراء الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "، أن جميع المساجد بالمحافظة مغلقة لحين صدور قرار مجلس الوزراء، وأضاف ليس لنا علاقه بما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى، وأكد أن المساجد مغلقه حتى فى الأوقات العادية، لحين صدور قرارات جديدة  .

ولفت أنه فى إطار اهتمام القيادات السياسية والدينية باتخاذ كافة الإجراءات الأحترازية والأساليب الوقائية للحماية من الأصابة بفيروس كورونا والتصدى له وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ، وبرعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، والتعاون المشترك بين الأوقاف والشباب والرياضة ، تقوم مديرية الأوقاف بحملة تطهير وتعقيم بعض المنشأت والمؤسسات الحكومية التابعة لمديرية أوقاف المنيا ومؤسسات حكو مية أخرى .

حيث تم تعقيم وتطهير المبنى الكائن بـ 6 أكتوبر، وتعقيم إدارة العقود والأملاك والإدارة الهندسية ، والشؤن القانونية وبعض المقرات الأخرى، وأضاف أن أعمال الرش والتطهير تتم بشكل دائم سواء المنشاءات أو المساجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .

 

 


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