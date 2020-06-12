وكيلة وزارة الصحة الإيطالية: أوروبا ستتوصل للقاح كورونا قبل أمريكا

كتبت فاطمة شوقى

توقعت وكيلة وزارة الصحة في الحكومة الإيطالية ساندرا زامبا، توصل أوروبا لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، قبل الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة.

وقالت المسئولة الإيطالية، خلال ندوة عبر تقنية الفيديو: "هناك منافسة كبيرة مع أمريكا، ولكن أعتقد أن أوروبا لديها كل ما يلزم للحصول، أولاً، على اللقاح ضد كوفيد-19".

وقد أعلن وزير الصحة روبيرتو سبيرانتسا، خلال جلسة إحاطة برلمانية في وقت سابق أمس الخميس عن تحالف "إيطالي-ألماني-فرنسي-هولندي" بشأن اللقاح المرتقب للوقاية من الفيروس وقال: "كانت إيطاليا في الأسابيع الأخيرة ريادية ضمن مبادرة قوية في أوروبا: مع زملائي من ألمانيا وفرنسا وهولندا، قمنا ببناء تحالف رائد من أجل إمداد اللقاح لجميع البلدان الأوروبية".

وأضاف: "يجب أن يكون الاتحاد قادراً على أن يضمن، من خلال عملية عادلة وشفافة، إمكانية حصول الجميع على اللقاح".

وأعلنت السلطات الإيطالية مساء أمس الخميس أنها وثقت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 53 حالة وفاة جديدة جراء وباء فيروس كورونا ، ليرتفع اجمالي الوفيات في ايطاليا إلى 34 ألفا و164، ووفق البيانات اليومية الصادرة عن هيئة الدفاع المدني، فان الاصابات سجلت ارتفاعا طفيفا، حيث تم تأكيد 379 حالة جديدة، بينما تم الاعلان مساء أول أمس الاربعاء عن 202 اصابة.

وسجلت الحالات الايجابية النشطة المؤكدة انخفاضا قدره 1073 ليتراجع العدد الاجمالي إلى 30 ألفا و673

وأشارت البيانات إلى أن العدد الكلي للمتعافين قفز الى 171 ألفا و338، وذلك بعد أن تماثل للشفاء 1399

ولايزال 4 آلاف و131 يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات، (بعد أن غادرها خلال الـ24 ساعة الماضية 189)، منهم 263 بأقسام العناية المركزة (13 أقل عن البيانات المعلنة الاربعاء)

في الحصيلة، يرتفع العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس، بمن فيهم الموتى والمتعافون والحالات الحالية النشطة منذ تفشي الوباء، إلى 236 ألفا و142.