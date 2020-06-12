وكالة الطاقة الذرية تناقش الاثنين المقبل ملفات إيران وكوريا

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يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا يوم الاثنين المقبل فى أول نشاط له بعد توقف استمر 3 أشهر بسبب جائحة كورونا .

وقال بيان للوكالة الدولية الخميس – من مقرها فى فيينا – إنه من المتوقع أن تشمل مناقشات المجلس التقرير السنوي لعام 2019 وتقرير التعاون الفني لعام 2019 الى جانب التحقق والرصد في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 لعام (2015) .

وأشار البيان إلى أن الاجتماع سوف يستعرض تقرير تنفيذ الإجراءات الوقائية لعام 2019 وتطبيق الضمانات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى جانب اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في إيران اضافة الى جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى محاربة وباء كورونا.

ومن المقرر أن يفتتح الاجتماع المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي .