اليوم السابع
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وفاة جنينين فى مذبحة أسرة القنطرة غرب بالإسماعيلية

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:10 م
وفاة جنينين فى مذبحة أسرة القنطرة غرب بالإسماعيلية جثه - أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح - صبرى غانم

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اكتشف الأطباء أن جنينين قتلا طعنا في رحم والدتيهما، فى واقعة هزت الإسماعيلية مساء أمس، بعد سماع أهالى عزبة المهندس إسماعيل القرقاري بمدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، باستغاثة من منزل إحدى الأسر، وعند الوصول للمنزل، فوجئوا بمصرع الأب بالطعن، وتم إنقاذ الزوجة وطفلتيها، وزوجه شقيقه بعد نقلهم للمستشفى.

الواقعة تم تفسيرها على الفور حسب شهود عيان، بمحاولة قتل الأب لأسرته ثم انتحاره، إلا أن تحريات المباحث لم تعلن حتى الآن، بينما الواقعة تبدو غريبة، وهناك علامات استفهام كثيرة سوف تكشف عنها تحريات المباحث.

تلقى اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي، رئيس مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود إخطار من العميد ياسر ياسين، مأمور مركز القنطرة غرب يفيد بورود بلاغ بالعثور على رجل مقتول بالطعن وإصابة أسرته وزوجه شقيقه بالطعن.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين أن أب يدعى "م.ا.ا" وشهرته حمادة 35 سنة، "فلاح"، من أبو كبير بمحافظة الشرقية، ومقيم بعزبة المهندس إسماعيل القرقاري بالقنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، مقتول بالطعن، وغارق فى دمائه، وهناك شروع فى قتل طفلتيه، تسنيم 6 سنوات، وجنا 4 سنوات، وأصيبتا بطعنات وخضعت الزوجة وزوجه شقيقة الأب، لإجراء عملية جراحية فى مستشفى القنطرة غرب، في محاولة لإنقاذ حياتها بعد طعنها بجرح طعنى فى البطن، بينما قتل الزوج، وتم نقله طفلتيه إلى مستشفى الإسماعيلى العام، فى حالة خطرة، وخرجت أحشاء إحدى بناته من شدة الطعنة.

واكتشف الطاقم الطبى بمستشفى القنطرة غرب، أثناء محاولة إنقاذ الزوجة وزوجة شقيق الأب، أن الزوجة حامل في الشهر الخامس، ومصابة بعدة طعنات نافذة في البطن حتي الرحم، مما تسبب في قتل الجنين وقطع القولون والأوردة والشرايين الكبيرة، بينما أصيبت بنات الرجل بطعنات نافذة في البطن والظهر والصدر، مما تسبب في نزيف داخلي مع قطع في المعدة والأمعاء، وطعن أيضًا زوجة أخيه الحامل في الشهر السادس، مما تسبب في وفاة الجنين أيضًا وقطع في الأمعاء، وحرر محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة لمكان الحادث للتحقيق في الواقعة.


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زوج يقتل اسرته بالاسماعيليه

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