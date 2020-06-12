وصول طائرة من تركيا إلى ليبيا على متنها 126 مرتزقا

ماجد تمراز

أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها، أن مصادر كشف لها، عن أن طائرة وصلت من تركيا إلى ليبيا وعلى متنها 126 مرتزقا سوريا، من أجل الدخول في مواجهات ضد الجيش الوطني الليبي.

وشنت مقاتلات سلاح الجو الليبى، الجمعة، غارات على مواقع وتمركزات ميليشيات مسلحة ومرتزقة سوريين تدعمهم أنقرة خلال محاولتهم التقدم نحو سرت.

وقال مصدر عسكرى ليبى لـ"اليوم السابع" إن النظام التركى يدفع المرتزقة والمسلحين نحو مدينة سرت فى إطار مخططهم للسيطرة على منطقة الهلال النفطى التى يتولى الجيش الوطنى الليبى تأمينها.