اليوم السابع
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وزير خارجية إيران: المحكمة الجنائية الدولية تتعرض لابتزاز من عصابة غير قانونية

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:05 ص
وزير خارجية إيران: المحكمة الجنائية الدولية تتعرض لابتزاز من عصابة غير قانونية وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
وكالات

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وصف وزير الخارجية الإيرانى، محمد جواد ظريف، إجراءات إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بحق المحكمة الجنائية الدولية بـ"الابتزاز من قبل عصابة غير قانونية".

وكتب ظريف، فى تغريدة نشرها الخميس على حسابه فى موقع "تويتر"، تعليقا على العقوبات الأمريكية على هذه المنظمة "تتعرض المحكمة الجنائية الدولية لابتزاز من قبل عصابة غير شرعية تقدم نفسها كدبلوماسيين".

وتابع ظريف متسائلا: "ما الذي سيحتاج إليه المجتمع الدولي فضلا عن ذلك للاستيقاظ والشعور بتداعيات سياسة تهدئة البلطجي؟ ومن يجب أن ترهبه الولايات المتحدة قبل أن يفهم أنصار التهدئة أنهم قد يكونون التالي؟".

وقد وقع الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من الخميس، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيقها في جرائم حرب محتملة ارتكبت في أفغانستان.

 
 

 


إيران

محمد جواد ظريف

المحكمة الجنائية الدولية

دونالد ترامب

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