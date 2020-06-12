اليوم السابع
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وزير الصحة الإيطالى: تفشى موجة جديدة من كورونا "غير مؤكد"

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:59 م
وزير الصحة الإيطالى: تفشى موجة جديدة من كورونا "غير مؤكد" وزير الصحة الإيطالى
كتبت فاطمة شوقى

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قال وزير الصحة الإيطالى ،روبيرتو سبيرانتسا، ان تفشي موجة جديدة لفيروس كورونا "أمرا ليس مؤكدا"، مشيرا إلى تصريح الخبير الامريكي، أنتوني فاوتشي، الذي نوه بأن الإصابات المستقبلية بالفيروس لا مفر منها، ولكنه من الممكن اتخاذ تدابير لتجنب موجة ثانية.

وقال فى احاطة أمام مجلس النواب الايطالي أمس الخميس، أنه "من الممكن حدوث موجة ثانية أو عودة، ولكن من الممكن تجنبها من خلال اتخاذ جميع التدابير الوقائية.

وحول الوضع الراهن للوباء، قال وزير الصحة الإيطالى "المتعافون في تزايد، وانخفض ​​منحنى العدوى، الاصابات الجديدة صفر في العديد من الاقاليم كما انحسرت الوفيات، ومعدل انتشار العدوى في ايطاليا أقل من 1"، إلا أنه أضاف "البيانات مشجعة، ولكنها لا تمثل سوى جزء من الواقع، فالتحليلات تكشف عن مؤشرات يجب ألا نقلل من قيمتها. فالوباء لم ينته، حيث لا تزال هناك حالات ايجابية، حتى لو كانت بوتيرة منخفضة وأغلبها غير مصحوبة بأعراض"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وشدد الوزير على أن "الحذر يبقى القاعدة الأساسية لأننا لن نكون نهائياً آمنين بدون اللقاح".

وكانت وكيلة وزارة الصحة في الحكومة الإيطالية ساندرا زامبا،توقعت توصل أوروبا لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، قبل الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة.

وقالت المسئولة الإيطالية، خلال ندوة عبر تقنية الفيديو: "هناك منافسة كبيرة مع أمريكا، ولكن أعتقد أن أوروبا لديها كل ما يلزم للحصول، أولاً، على اللقاح ضد كوفيد-19".

وقد أعلن وزير الصحة روبيرتو سبيرانتسا، خلال جلسة إحاطة برلمانية في وقت سابق أمس الخميس عن تحالف "إيطالي-ألماني-فرنسي-هولندي" بشأن اللقاح المرتقب للوقاية من الفيروس وقال: "كانت إيطاليا في الأسابيع الأخيرة ريادية ضمن مبادرة قوية في أوروبا: مع زملائي من ألمانيا وفرنسا وهولندا، قمنا ببناء تحالف رائد من أجل إمداد اللقاح لجميع البلدان الأوروبية".

وأضاف: "يجب أن يكون الاتحاد قادراً على أن يضمن، من خلال عملية عادلة وشفافة، إمكانية حصول الجميع على اللقاح".

وأعلنت السلطات الإيطالية مساء أمس الخميس أنها وثقت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 53 حالة وفاة جديدة جراء وباء فيروس كورونا ، ليرتفع اجمالي الوفيات في ايطاليا إلى 34 ألفا و164، ووفق البيانات اليومية الصادرة عن هيئة الدفاع المدني، فان الاصابات سجلت ارتفاعا طفيفا، حيث تم تأكيد 379 حالة جديدة، بينما تم الاعلان مساء أول أمس الاربعاء عن 202 اصابة.

 


ايطاليا

فيروس كورونا

موجة ثانية

كوفيد19

لقاح

وزير الصحة

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