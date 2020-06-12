اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 02:55 م
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وزير الاقتصاد الألمانى: لا سبب لدى الحكومة لتغيير توقعاتها للنمو

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:25 م
وزير الاقتصاد الألمانى: لا سبب لدى الحكومة لتغيير توقعاتها للنمو وزير الاقتصاد الألمانى بيتر ألتماير
رويترز

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قال وزير الاقتصاد الألمانى بيتر ألتماير، اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده لا تملك سببا حاليا لتعديل توقعاتها لنمو أكبر اقتصاد فى أوروبا، وفى أبريل خفضت الحكومة تقديرها لنمو الناتج المحلى الإجمالى فى 2020 إلى -6.3 بالمئة من +1.1 بالمئة فى توقعات صادرة فى يناير، وقدمت الكثير من المعاهد توقعات أكثر تشاؤما.
 
وأشار ألتماير، إلى تقلب الجائحة والضبابية بشأن الاقتصاد فى دول أخرى، وقال إنه يجب على الحكومة ألا تواصل تغيير توقعاتها، مضيفا أن برلين ستقدم توقعاتها القادمة فى الخريف كما هو مخطط.
 

المانيا

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