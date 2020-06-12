وزير إعلام اليمن: مليشيا الحوثى تستدرج الكادر التربوي لمحارق الموت

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قال وزير الإعلام اليمنى معمر الإرياني "ان المليشيا الحوثية تواصل الزج باليمنيين في محارق الموت المفتوحة خدمة للمخطط التوسعي الإيراني في المنطقة ومشروعها الانقلابي في اليمن".

وأضاف الإرياني - في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ "- أن المليشيا الحوثية تستخدم في سبيل تحقيق ذلك كافة الأساليب من الضغط والإكراه والابتزاز والترهيب، مستغلة الأوضاع الاقتصادية المتردية والظروف المعيشية الصعبة جراء الانقلاب ونهب المرتبات"، مشيرا إلى المذكرة الموجهة من مكتب التربية والتعليم بمحافظة ريمة الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية إلى المدعو يحيى بدر الدين الحوثي والتي تكشف عن مصرع ستة من القيادات التربوية والمدرسين بالمحافظة وإصابة سبعة وفقدان آخرين في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة الجوف.

ولفت إلى أن المعلومات التي تكشف عنها المذكرة تظهر جانبا من سياسات التجريف الذي تمارسه المليشيا الحوثية بحق الكادر الإداري للدولة في مناطق سيطرتها بمن فيهم العاملون في القطاع التعليمي عبر الزج بهم في محارق الموت وإحلال عناصر المليشيا الحوثية المؤدلجين بالأفكار الإيرانية المتطرفة والدخيلة.

وأكد وزير الإعلام اليمني، أن الهدف من هذا المخطط الخبيث هو الاستيلاء على مفاصل العملية التعليمية في المديريات والمحافظات النائية، ومسخ هوية الأجيال القادمة وتحويلهم إلى قطعان مؤدلجة بثقافة الموت والكراهية والانقياد الكامل لنظام الملالي في إيران.