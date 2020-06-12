اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 08:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزراء الصناعة بالاتحاد الأوروبى يعلنون خطة انتعاش الاقتصاد

الجمعة، 12 يونيو 2020 08:00 م
وزراء الصناعة بالاتحاد الأوروبى يعلنون خطة انتعاش الاقتصاد قادة الاتحاد الأوروبى
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر الوزراء المسؤولون عن الصناعة والسوق الداخلية بدول الاتحاد الأوروبى، بالتأثير الشديد لأزمة كوفيد 19 على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ووظائفه ومجتمعه، وبالتالي اعترفوا بالحاجة إلى منع حدوث صدمات اقتصادية في المستقبل واستعادة السوق الموحدة وتعزيز مرونة أوروبا.
 
وشددوا على أن التضامن والتقارب والتعاون الوثيق بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون في صميم السياسات لبدء الانتعاش المستدام الذى يعجل بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والرقمى.
 
وأبرز الوزراء أهمية "خطة الإنعاش لأوروبا" التي تم تقديمها مؤخرًا، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في إعادة اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى مسار النمو وجعله مناسبًا للمستقبل.
 
وأشاروا أيضًا إلى الحاجة إلى نهج منسق لإزالة التلوث والتعافي. يمكن للأدوات الواردة في خطة الإنعاش أن تكون ناجحة فقط عندما تدعمها سوق داخلية عاملة ونهج تعاوني ومتعدد المستويات في مجالات السياسة الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة، بناءً على أهداف السياسة المقدمة في "حزمة مارس 2020"، يجب أن تهدف الاستثمارات الكبيرة المطلوبة لإعادة إطلاق اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى تسريع التحولات الخضراء والرقمية وإلى جعل الاتحاد الأوروبي أكثر مرونة.
 
ورحب الوزراء بالأهداف الشاملة لخطة الإنعاش لأوروبا، مع التركيز على دعم الاستثمارات العامة وتحفيز الاستثمارات الخاصة، مسلطين الضوء على أن إعادة تأسيس السوق الموحدة وتقويتها وتعميقها بجميع أبعادها هي شرط مسبق للقدرة التنافسية الصناعية ، وأن استعادة السوق الموحدة وتعزيزها سيكون أحد معايير نجاح الانتعاش الاقتصادي الأوروبي؛ دعت إلى الحاجة إلى تنفيذ خطة عمل إنفاذ السوق الموحدة دون إبطاء وسترحب بالإضافة إلى ذلك بمقترحات أكثر تحديدا لتعزيز مرونتها في مواجهة الأزمات.
 
كما شددوا على أهمية كل من التحولات الخضراء والرقمية كمحركات للانتعاش الأوروبي وشددوا على أن الاتفاقية الخضراء الأوروبية يجب أن تكون استراتيجية نمو الاتحاد الأوروبي التي تحول الاتحاد الأوروبي إلى اقتصاد مستدام محايد مناخياً ودائريًا.
 
وشدد على أن تسريع التحول الرقمي سيكون عنصراً أساسياً في استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة COVID-19، وأهمية تعزيز المرونة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ، مع الحفاظ على مبادئ الاقتصاد المفتوح بما في ذلك التجارة الحرة والعادلة، والاستقلالية الاستراتيجية عبر التقنيات الرئيسية وسلاسل القيمة.
 
يُذكر أن المشاريع المهمة ذات الاهتمام الأوروبي المشترك هي إحدى الأدوات ذات الصلة لدعم سلاسل القيمة الاستراتيجية على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ أخذ علما بسلاسل القيمة الاستراتيجية المختلفة التي تم إبرازها في خطة الإنعاش وتنتظر عمل اللجنة بشأن نهج هادف، بالتشاور مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة.
 

الاتحاد الأوروبى

وزراء الصناعة

خطة انعاش الاقتصاد

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

السياحة: استئناف الحركة السياحية مع بيلاروسيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو

السياحة: استئناف الحركة السياحية مع بيلاروسيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو

ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وقمنا بجعله قويا وعظيما

ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وقمنا بجعله قويا وعظيما

نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 12-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 12-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة