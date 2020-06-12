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هيئة الدواء تحذر من دواء مغشوش لعلاج الصفراء

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:05 م
هيئة الدواء تحذر من دواء مغشوش لعلاج الصفراء أدوية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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طالبت هيئة الدواء المصرية ممثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، بضبط ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، من إحدى التشغيلات لدواء "سينكولين بلس كبسول"، والذى يستخدم فى علاج اختلال وظائف الصفراء وكعلاج مساعد مع أدوية أمراض الكبد.

وقالت فى منشور لها إن التشغيلة من إنتاج الشركة العربية للأدوية والنباتات الطبية برقم تسجيل 1078/ 2018، للتشغيلة رقم 870419، والتي صدر بشأنها قرار الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والذى نص على أن التشغيلة غير مطابقة من حيث أوزان الكبسولات.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء كشف عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن عجز بالمواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية تأثراً بأزمة كورونا، تواصل المركز  مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز بالمواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية تأثراً بأزمة كورونا، مُشددةً على توافر مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء، ومُشيرةً إلى نجاح الدولة في توفير معظم الأدوية للمواطنين، بصناعة وطنية محلية، ولا يوجد أي تأثير لأزمة فيروس كورونا العالمية على صناعة الدواء في مصر.

وتابعت الهيئة: هناك تنسيق دوري مع شركات صناعة الأدوية لزيادة القدرة الإنتاجية للأدوية الأساسية المعلنة في بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، وكذلك أدوية المناعة لزيادة ضخها بالصيدليات لتلبية احتياجات المواطنين في ظل مواجهة فيروس كورونا، مع تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه تلك الشركات بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان سير العمل وزيادة الإنتاج، وتوفير كافة متطلبات القطاع الصحي، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وفي إطار خطة هيئة الدواء المصرية لمواجهة أي نواقص في الأدوية، فقد تم إطلاق نظام للتنبؤ المبكر بنقص الأدوية، بالتواصل مع شركات الإنتاج والتوزيع لرصد أي نواقص في الدواء ومواجهتها على الفور، منعاً لنقص الأصناف التي تنتجها أو توزعها في الأسواق، بالإضافة إلى مراجعة الأصناف التي تم تسجيلها وتسعيرها في مصر، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأدوية المتداولة في السوق المصري.

 
 
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الصفراء

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