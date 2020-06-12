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هذه الأجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. تعرف عليها

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:00 ص
هذه الأجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. تعرف عليها اجهزة كهربائية
كتبت رحمة رمضان

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يعتقد الكثير من المواطنين أن بعض الأجهزة الكهربائية تتوقف فى استهلاك الكهرباء عند غلقها وعدم نزع الفيشة من المنبع، وهو ما يؤدى إلى زيادة قيمة فواتير الكهرباء، فمن ضمن هذه السلوكيات ترك الفيشة فى منبع الكهرباء فى حين أن نزعها يوفر من الاستهلاك، ويرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد معرفته عن الأجهزة التى تستمر فى استهلاك الكهرباء بعض غلقها: 
 
1. شاحن الهاتف المحمول يستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد نزع الهاتف منه إذا لم يتم فصل الفيشة من منبع الكهرباء لان تركها يستهلك كهرباء.
 
2. ترك فيشة التليفزيون بعد غلقه باستخدام الريموت*-/-/* يهدر الكثير من الكهرباء يومياً .
 
3. احرص على فصل أجهزة الكمبيوتر واللاب توب بشكل كامل من الكهرباء، لأن عدم فصلها يستهلك  من الطاقة الكهربائية.
 
4. الأجهزة ذات "التايمر"مثل الميكروويف تستهلك كهرباء بشكل كبير إذا لم يتم فصلها .
 
5. الأجهزة التى تعمل من خلال "الفيشة"مثل المراوح والخلاطات، احرص على سحب الفيشة من الكهرباء لاستهلاكها الطاقة بشكل كبير جداً.
 
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن خطة الحكومة لإعادة هيكلة اسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، بنسبة زيادة 19.1% أقل من العام الماضى 21% ، موكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمد خطة رفع الدعم 3 سنوات اخرين لتقليل حجم الزايدة فى ظل تداعيات ازمة كورونا.
 
فيما يلي اسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021 ، و التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم ، وهى كالآتي:
 
1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (  38  قرش بدلا من 30 قرشا  )
 
2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (  48 قرش  بدلا 40 قرشا   )
 
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (   65 قرش بدلا من 50 قرشًا )
 
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (  96 حط  قرش بدلا من 82 قرشًا  )
 
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (   118 قرش بدلا من 100 قرش )
 
6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات  ( 140  قرشا)
 
7- الشريحة السابعةمن صفر إلى  أقل  1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 118 قرشًا).
 
8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا)
 
 
 
 

الكهرباء

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ترشيد استهلاك الكهرباء

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الاجهزة الكهربائية

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