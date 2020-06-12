اليوم السابع
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نقيب الفلاحين: توفير الدعم المالى للمزارعين سيحفزهم للتحول إلى الرى الحديث

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:02 ص
نقيب الفلاحين: توفير الدعم المالى للمزارعين سيحفزهم للتحول إلى الرى الحديث حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين
كتب عز النوبى

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أشاد حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين بمبادرة الحكومة بتوفير قروض للمزارعين لتشجيعهم للتحول من الرى بالغمر إلى الرى بالطرق الحديثة، لافتا أن توفير الدعم المالى للمزارعين سيحفزهم للتحول إلى الرى الحديث لان عدم توفر سيوله ماليه كان السبب الرئيسى فى تعثر المزارعين للتحول إلى الرى بالطرق الحديثة.

واضاف أبو صدام، أن  الرى بالطرق الحديثة له فوائد عديده اهمها توفير المياه لاسيما أننا أصبحنا تحت خط الفقر المائى وبات من الضرورى تغيير نظام الرى بالغمر الذى يهدر مليارات الكيلومترات المكعبة من المياه ويضعف جودة الثمار ويمنع الحصول على انتاجيه عالية ، مشيرا إلى أن الرى بالطرق الحديثة يوفر المياه ويزيد الإنتاجية ويقلل من استخدام المستلزمات الزراعية مما يزيد العائد الاقتصادى للمزارع وينتج منتج ذا جوده عالية يصلح للتصدير لمعظم دول العالم .

وأوضح نقيب الفلاحين، أن  توفير القروض سوف يمكن المزارعين من تغيير نظم الرى بأنفسهم مما يسرع عملية التحول ويتيح للمزارع اختيار طريقة الرى المناسبة له ولطبيعة ارضه وامكانياته .

وتابع نقيب عام الفلاحين، أنه يطالب الحكومة بتوفير الآلات والأدوات والمعدات اللازمة لتحويل الرى من الغمر إلى الرى بالطرق الحديثة بالبنك الزراعى المصرى بأسعار مناسبة وعلى اقساط طويله لتخفيف الاعباء على الراغبين فى التحول للرى الحديث.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ برنامج التحول من الرى بالغمر إلى منظومة الرى الحديث، وكذا مشروعات الرى التى يجرى تنفيذها لتنمية سيناء، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولى وزارات: الإسكان والرى والمالية والبنك المركزى.


الرى الحديث

البنك الزراعى

نقابة الفلاحين

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