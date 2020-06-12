اليوم السابع
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نقابة المهندسين تطلق مركز خدمة للتواصل مع أعضائها داخل وخارج مصر

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:24 م
نقابة المهندسين تطلق مركز خدمة للتواصل مع أعضائها داخل وخارج مصر نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للمهندسين، عن تخصيص أرقام لمركز خدمة المهندسين، للتواصل مع النقابة من قبل المهندسين داخل وخارج مصر، للرد على استفسارات ومشاكل الأعضاء، وكل ما يخص الخدمات النقابية، المعاشات، الإسكان، الرحلات، الرعاية الصحية، ويتم التواصل من خلال الواتس آب والفايبر، على أرقام: 01017554223، 01091163637، 01027676499.
 
ولفتت نقابة المهندسين، إلى تخصيص رقم للجنة الأزمات للتواصل مع المهندسين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، من خلال الواتس آب رقم: 01024123233.
 
كان قد أعلن المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة العامة للمهندسين، إنه نظرا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد لمواجهة وباء كورونا المستجد، فقد اتخذت لجنة الرعاية الصحية عدة إجراءات إنطلاقا من كون النقابة بين لكل المهندسين، مشيرا إلى أنه تقرر فتح باب الاشتراك الاستثنائي لمشروع العلاج، لمدة 30 يوما تبدأ من 1 يونيه حتى 30 يونيه 2020.
 
وأوضح عثمان، أن مشروع العلاج يساهم في فواتير العلاج داخل المستشفيات المتعاقدة حسب النسب المقررة بالدليل، كما تم الاتفاق مع مجموعة من الأساتذة والاستشاريين للتواصل معهم تليفونيا أو إلكترونيا لاستشارتهم حول أي حالة اشتباه، وإبداء الرأي في التحاليل والإشاعات التي يجب القيام بإجراءها واجراءات الوقاية والاستشارات الطبية المختلفة في كافة جوانب الطب، وذلك من خلال رقم واتس آب: 01150990908.
 
ويأتى ذلك بعدما قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة، إن النقابة شكلت لجنة لإدارة الأزمة بخصوص جائحة كورونا، برئاسة المهندس محمود مغاورى، الأمين العام للنقابة، ووفرت اللجنة وسيلة للتواصل بين النقابة والمهندسين مصابى كورونا، حيث يتم التواصل من  خلال نموذج يقوم المهندس المصاب أو أسرته بملء بياناته، ويتم إرسالها من خلال رقم الواتس آب 01024123233، أو الإيميل الذي خصصته النقابة لمصابى فيروس كورونا RISK.COVID19.ENG@Gmail.com.
 
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