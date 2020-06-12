اليوم السابع
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نقابة العلاج الطبيعى: 80 إصابة بكورونا بين الأعضاء وحالة وفاة واحدة

الجمعة، 12 يونيو 2020 05:00 ص
نقابة العلاج الطبيعى: 80 إصابة بكورونا بين الأعضاء وحالة وفاة واحدة الدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن عدد الإصابات بين الأعضاء بفيروس كورونا المستجد، والتى تمكنت النقابة من التوصل لها 80 عضوا، مشيرا إلى أن وجود حالة وفاة واحدة حتى الآن، هو الدكتور عبد الناصر حسن نقيب العلاج الطبيعي بالأقصر، مدير مستشفي الأقصر العام السابق، جراء إصابته بفيروس كوفيد19.
 
وأوضح عزت، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أنه لصرف الإعانات المقررت من النقابة لصالح أعضائها العاملين بمستفشات العزل "2000 جنيه"، و20 ألف لأسر شهداء الفيروس من اعضاء النقابة، يستلزم تقديم خطاب من مكان الحجر أو المديرية التابع لها، تُثبت وجوده فى المستشفي لمده 14 يوم، وطبيعة العمل داخل الحجر.
 
كان قد قال الدكتور خاطر جاد، الأمين العام لنقابة العلاج الطبيعى، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أن النقابة تدرس إمكانية تجهيز مقرات لعزل أعضائها المصابين بفيروس كورونا، من الحالات البسيطة التى لا تحتاج إلى عناية مركزة أو أجهزة تنفس صناعى ويتم عزلها منزليا، وذلك بمقرات النقابة الثلاثة "القصر العينى، الظاهر، القاهرة الجديدة"، على أن تتكفل النقابة بتوفير وتجهيز أماكن العزل والإقامة للأعضاء المصابين.
 
وأشار الأمين العام لنقابة العلاج الطبيعى، أنه نظرا للجائحة التى تمر بها البلاد فقد تقرر مد فترة سداد الاشتراكات للنقابة، لحين إنتهاء الجائحة لمن لم يستطيع من الأعضاء.
 
كان الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، قد قال إنه نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، من جائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، كان لزاما أن تكون النقابة، جزء من الجنود البيضاء لمحاربة هذا الفيروس، سواء عن طريق أعضائها من القوى البشرية التى تساهم بفاعلية الآن، ضمن منظومة فريق العمل من ضمن أعضاء الفريق الطبى، بالاشترام فى عمليات الرصد والوقاية.
 

نقابة العلاج الطبيعى

اصابات كورونا بين العلاج الطبيعى

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