نجاح ولادة قيصرية بالغة الصعوبة لسيدة مصابة بكورونا في مستشفى السنبلاوين

الدقهلية شريف الديب

نجح فريق طبى صباح اليوم بقسم النساء والتوليد في مستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية، في إجراء ولادة قيصرية لمشيمة متقدمة مركزية، ملتصقة بجدار الرحم لإحدي السيدات كواحدة من أصعب العمليات فى مجال النساء والتوليد.

وشارك فى العملية كل من فريق طبي مكون من الدكتور وائل عبد الحميد استشارى النساء والتوليد، والدكتور سامح عبد الرازق طبيب أمراض النساء والتوليد، والدكتور إبراهيم فريد استشارى التخدير، وطاقم التمريض بعمليات مستشفى السنبلاوين.

وأشار الفريق الطبي بعد انتهاء الجراحة إلى أن ما زاد من صعوبة العملية أن المريضة كانت تعانى من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وهى موجودة بقسم العزل بمستشفى السنبلاوين العام، وتم أخذ مسحه تشخيصيه للمريضه قبل إجراء الجراحه بساعات وتبين إيجابية الاصابة بفيروس كورونا.

وأشار الطبيب المشرف على الحالة إلى أن المريضة الحمد لله خرجت من غرفة العمليات بصحة جيدة، وتم إيداع الطفلة بقسم الحضانات بالمستشفى، وهى الآن داخل غرفة الرعاية بقسم العزل بالمستشفى.

فيما أشار الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن هذه العناية تعد من الحالات النادره، والفريق الطبى استطاع التعامل معها على الرغم من إصابتها بالكورونا، وذلك لان مشيمه الطفل فى غيره مكانه نهائي، وهو من المفترض أن يكون فى جدار الرحم من أسفل، لكنه تبين أنه موجود بالجدار الامامى مما يصعب فى عملية الولاده وإستخراج الطفل، لأنه سهل جدا إصابة الطفل، ولكن الحمد لله تمت العملية بخير، والأم بحالة جيدة ومستقرة وكذلك المولود .