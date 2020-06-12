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نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

الجمعة، 12 يونيو 2020 05:50 م
نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا في السويس
السويس – السيد فلاح

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نجح الفريق الطبى بمستشفى مستشفى التأمين الصحى بمحافظة السويس، فى إجراء أول حالة "ولادة قيصرية" لمصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". وقال الدكتور تامر أحمد الشرابى، أخصائي النسا والتوليد، بمستشفى التأمين الصحى بالسويس، والذى أجرى الولادة القيصرية لمصابة كورونا، إنها الحالة مصابة بكورونا وتعانى من التهاب رئوى، وعندها 27 عامًا، وكانت فى الشهر التاسع وشعرت بآلم الولادة، وعلى الفور تقرر إجراء الولادة القيصرية لها.

وأضاف الدكتور تامر أحمد الشرابي، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأم سبق وأن أجرت عمليتين قيصرتين من قبل، والولادة الذى تمت داخل المستشفى أثناء الإصابة هى الولادة الثالثة لها، مشيرًا إلى أن فور التأكد من حاجتها إلى الولادة، قام فريق قسم النساء والتوليد النوباتجى بالمستشفى بتحضير الحالة لإجراء عملية الولادة القيصرية للحالة وهى العملية الأولى من نوعها بالمستشفى وحالة الأم وطفل جيدة.

وقال الدكتور محمود عبدالنبي، مدير مستشفى التأمين الصحى بالسويس، إنه تم تأمين الفريق بالكامل بكل وسائل الوقاية من بدل عزل ووقيات وجه وماسكات وقفازات، لإجراء العملية، مشيرًا إلى أن الفريق الطبى المشاركة فى إجراء الولادة شمل، الدكتور تامر أحمد الشرابي، أخصائى النسا والتوليد، والدكتورمحمد الجمل، طبيب الأطفال، الدكتورطاهر أنور، طبيب التخدير، ومن التمريض إيمان السيد، ومروة غريب، وإيناس أسماعيل، تحت إشراف الدكتور أحمد الصديق، رئيس قسم النسا والتوليد بالمستشفي، والدكتورمحمود فتحي، نائب مدير المستشفى، والدكتور أحمد عامر، مدير الشئون العلاجية، والدكتورباسم جمال، نائب مدير الشئون العلاجية.

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