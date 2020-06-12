نائب محافظ سوهاج يتابع ليلا تجهيزات مستشفى المراغة المركزى

سوهاج محمود مقبول

قام الدكتور احمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج بتفقد تجهيزات مستشفى المراغة المركزى من خلال جولة ميدانية بمقر المستشفى ليلا ورافقه خلال الجولة الدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة بسوهاج وحازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة .

وأفاد "القاضى" ان الجولة التفقدية للمستشفى تاتى فى اطار توجيهات محافظ سوهاج بالمتابعة اليومية والمستمرة للمستشفيات المحددة بنطاق المحافظة سواء لتشخيص وفحص حالات مصابى فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) او تلك المحددة لعزل هؤلاء المصابين تفعيلا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى تم عقده مؤخرا بالمتابعة اليومية لتلك المستشفيات للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد .

وقد راجع نائب المحافظ مدى جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى بشكل عام وبالاخص جاهزية ما تم تخصيصه من ادوار لاستقبال الحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا المستجد واطمئن على مدى توافر المستلزمات الطبية والادوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية واجراءات صرفها وشدد على ضرورة حسن الاستقبال والتزام الاطقم الطبية بنوباتجيات العمل المقررة .

وخلال الجولة استمع النائب لشرح من الدكتور هانى خيرى عبد العزيز مدير مستشفى المراغة المركزى حيث افاد ان المستشفى تتكون من ٤ طوابق باجمالى طاقة استيعابية ١١٦ سرير خصص منها جزء من الطابقين الثانى والثالث والطابق الرابع بالكامل للحالات المشتبه باصابتها او المصابة بفيروس كورونا المستجد بطاقة استيعابية ٤٨ سرير ومجهز بالمستشفى عدد ٢ غرفتى رعاية مركزة لمصابى كورونا المستجد (حالات حرجة) بطاقة ٣ سراير باجهزة تنفس صناعى عزل صحى وقائى شامل.