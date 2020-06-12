ميناء الإسكندرية يستقبل 11 سفينة تجارية جديدة محملة بالسلع الاستراتيجية

الإسكندرية أسماء على بدر

تواصل هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة استقبال 11 سفينة تجارية جديدة القادمة من الخارج محملة بالسلع الاستراتيجية مع تطهيرها منعا لانتشار فيروس كورونا ولحماية البلاد.

وأكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة تطهير السفن القادمة من الخارج والأرصفة والمكاتب الخاصة بالموظفين والشاحنات والسيارات وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا وذلك بواسطة فريق متخصص لتطهير كافة البضائع والسفن والأرصفة فور وصولها إلى الميناء.

وتابع رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أعمال التعقيم والتطهير الوقائى لكافة المرافق بالميناء والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من العاملين والمتعاملين بشكل يومى والتأكد من تطهيرها يوميا بواسطة فريق متخصص.

وقال فى بيان اليوم، أنه تم تكثيف أعمال التعقيم الوقائى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث تضمنت تطهير كافة المنشآت وواجهات المبانى والممرات والأرضيات والحوائط والأسطح والمكاتب والقاعات، والبضائع والشاحنات، والسيارات بإستخدام المواد الكيميائية المُطهرة والتى روعى فيها كافة الخصائص الصحية الآمنة وفقاً لما أقرته منظمة الصحة العالمية ، وما يناسب السلع والبضائع ، وبما يحقق ضمان سلامة وأمان المواطنين المترددين من إحتماليات الإصابة بأى عدوى، و ذلك يأتى فى إطار تكثيف الجهود التى يقوم بها المختصين فى الميناء للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره فى العالم.

يذكر أنه شددت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا عن طريق الأفراد أو البضائع، وخاصة الإجراءات التى تتعلق بالسفن التجارية حيث تقوم فرق عمل مختصة بالصعود على هذه السفن لفحص أطقم السفن للتأكد من عدم وجود حالات مصابة أو حاملة للفيروس .

وأكد رئيس هيئة الميناء على إتخاذ الميناء إجراءات تتعلق بالبضائع وتتضمن قيام المختصين فى الميناء بفحص الأغذية ذات الأصل الحيوانى والأعلاف ومياه الشرب ( بما أن الفيروس حيوانى الأصل ) ، وعمل جميع الإختبارات الخاصة بسلامة الأغذية طبقاً للمواصفات المصرية، سواء كانت اختبارات ميكروبيولوجية للأغذية ، أو مياه الشرب، أو إختبارات الـ PCR .

كما تقوم المعامل بأخذ عينات من جميع الأغذية الواردة لفحص فيروس كورونا المستجد وأخذ مسحات مستلزمات الإنتاج والحضانات وماكينات فرم الأعلاف المستوردة، كما يتم وعلى مدار الساعة تعقيم وتطهير الأماكن والأدوات والمعدات التى يتردد عليها العاملين والمتعاملين ، والبضائع بشكل مباشر، وتستمر حملات التوعية داخل الميناء بكل الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة، هذا وقد تم أيضاً إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية، كما تم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بتقليل تواجد العاملين طبقاً للقواعد المنظمة وبما لا يؤثر على الحركة الطبيعية للعمل فى الميناء .

وتؤكد هيئة الميناء على إحكام السيطرة فى مينائى الإسكندرية والدخيلة بما يضمن منع انتشار فيروس كورونا وذلك لحماية البلاد والمواطنين من الأوبئة والأمراض والفيروسوت العابرة للحدود .