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موسكو تسجل تراجعا فى وفيات كورونا وتسجل 44 حالة وفاة

الجمعة، 12 يونيو 2020 10:51 م
موسكو تسجل تراجعا فى وفيات كورونا وتسجل 44 حالة وفاة كورونا فى روسيا - أرشيفية
ماجد تمراز

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كشفت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 44 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى العاصمة موسكو، ما يمثل استمرارا فى تراجع حصيلة الوفيات اليومية بالجائحة في المدينة.

وأكد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، أن عدد المتوفين بالمرض في المدينة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 49 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 3231 شخصا، بعد أن كانت 3187 في الإحصائية السابقة.

ويشير هذا العدد إلى تراجع مستمر للوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي مقارنة مع الإحصائيات السابقة، وسجلت في المدينة حسب بيانات 8 يونيو 59 حالة، وفي 9 يونيو 56، وفي 10 يونيو 53، وفي 11 يونيو 49.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 202935 إصابة مؤكدة، بينها 118024 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة عدد المتعافين.


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كورونا فى روسيا

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