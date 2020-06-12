موجز المحافظات.. جريمة بشعة بالإسماعيلية وإيجابية ثانى تحليل كورونا لرجاء الجداوى

كورنيش النيل بمحافظة المنيا، هو أحد أهم أماكن التنزه بالمحافظة، حيث يمتد كورنيش النيل من أقصى الشمال إلى أقصى جنوب مدينة المنيا، ولذلك سمى بفسحة الفقراء، حيث تحول كورنيش النيل من مجرد كورنيش إلى علامه متميزة، خاصة بعد أعمال التطوير التى شهدها الكورنيش فى الفترة الأخيرة، والتى تمت على 3مراحل تم الانتهاء نهائيا من مرحلتين، وتتلقى المرحلة الثالثة والتى تمتد من ديوان محافظة المنيا حتى نادى المنيا الرياضى شمالا.