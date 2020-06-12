موجز المحافظات.. جريمة بشعة بالإسماعيلية وإيجابية ثانى تحليل كورونا لرجاء الجداوى

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية
قال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، إن نتيحة ثانى تحليل "pcr"، للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، ظهرت نتيجته إيجابى لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
ننشر أول صور لأبشع جريمة ذبح عائلة في الإسماعيلية
ينفرد "اليوم السابع" بنشر صور أبشع جريمة هزت الإسماعيلية، مساء أمس، وهى ذبح أسرة بالكامل ومقتل الأب، بينما تم إسعاف الزوجة وزوجة شيقية الأب وطفلتيه، فى محاولة لإنقاذ حياتهم.
دفن متوفاه بكورونا وحرق النعش بعد استلام الجثمان من الحجر الصحى بكفر الزيات
انتهى فريق من الطب الوقائي بالغربية فجر اليوم الجمعة من دفن جثمان السيدة المتوفاة بالحجر الصحي، في مقابر أهليتها بالمحلة، بعد وصول الجثمان بسيارة إسعاف للمحلة.
نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور
نجح الفريق الطبى بمستشفى مستشفى التأمين الصحى بمحافظة السويس، فى إجراء أول حالة "ولادة قيصرية" لمصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". وقال الدكتور تامر أحمد الشرابى، أخصائي النسا والتوليد، بمستشفى التأمين الصحى بالسويس، والذى أجرى الولادة القيصرية لمصابة كورونا، إنها الحالة مصابة بكورونا وتعانى من التهاب رئوى، وعندها 27 عامًا، وكانت فى الشهر التاسع وشعرت بآلم الولادة، وعلى الفور تقرر إجراء الولادة القيصرية لها.
مستشفى الأقصر العام تشهد شفاء والدة أول مولود بالمستشفى وخروجها بالطفل
شهدت مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، خروج أول سيدة أجريت لها عملية ولادة قيصرية داخل المستشفى برفقة طفلها عقب شفائها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد مرور 6 أيام على عملية الولادة والطفل بحالة جيدة ولم يصب بكورونا.
نجاح ولادة قيصرية بالغة الصعوبة لسيدة مصابة بكورونا في مستشفى السنبلاوين
تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات لإطلاق مشروع تصميم الكمامات بأيدي طالبات التعليم الفنى، يرافقه الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسكندرية.
وفاة جنينين فى مذبحة أسرة القنطرة غرب بالإسماعيلية
اكتشف الأطباء أن جنينين قتلا طعنا في رحم والدتيهما، فى واقعة هزت الإسماعيلية مساء أمس، بعد سماع أهالى عزبة المهندس إسماعيل القرقاري بمدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، باستغاثة من منزل إحدى الأسر، وعند الوصول للمنزل، فوجئوا بمصرع الأب بالطعن، وتم إنقاذ الزوجة وطفلتيها، وزوجه شقيقه بعد نقلهم للمستشفى.
إنشاء 40 ثلاجة لحفظ التمور فى الوادى الجديد بتكلفة 12 مليون جنيه
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استكمال تنفيذ مشروع ثلاجات حفظ للتمور والمنتجات الزراعية بمجمع تمور المحافظة بمدينة الخارجة، والذى يجرى إقامته على مساحة 3000 متر مربع بتكلفة تقديرية 12 مليون جنيه لإنشاء عدد 40 ثلاجة سعة الواحدة 25 طنا، لإستخدامها فى حفظ وتبريد التمور والمنتجات الزراعية الأخرى، وذلك ضمن جولته التفقدية التي أجراها صباح اليوم بمدينة الخارجة.
قال محمد شوقى أول مسعف تبرع ببلازما الدم فى أسيوط بعد تعافيه من فيروس كورونا فى لايف خاص لـ"اليوم السابع"، إن تبرعه بالبلازما لإنقاذ المرضى هو لوجه الله سبحانه وتعالى ثم ردا لجميل هيئة الإسعاف المصرية بقيادة الدكتور مصطفى محمود مدير مرفق الإسعاف بأسيوط الذى وقف بجواره من أول إصابته بالفيروس الذى طلب منه بعد التعافى أن يقوم بالتبرع لإنقاذ أحد زملائه بالإسعاف الذى دخل فى مرحلة خطيرة من المرض .
كورنيش النيل بمحافظة المنيا، هو أحد أهم أماكن التنزه بالمحافظة، حيث يمتد كورنيش النيل من أقصى الشمال إلى أقصى جنوب مدينة المنيا، ولذلك سمى بفسحة الفقراء، حيث تحول كورنيش النيل من مجرد كورنيش إلى علامه متميزة، خاصة بعد أعمال التطوير التى شهدها الكورنيش فى الفترة الأخيرة، والتى تمت على 3مراحل تم الانتهاء نهائيا من مرحلتين، وتتلقى المرحلة الثالثة والتى تمتد من ديوان محافظة المنيا حتى نادى المنيا الرياضى شمالا.
جريمة بشعة.. أب يشرع فى قتل أسرته بالكامل وينتحر بالإسماعيلية.. إنقاذ زوجته وابنتيه وزوجة شقيقه ووفاة جنينين.. الزوجة الناجية: الزوج ارتكب الواقعة لمروره بأزمة نفسية.. والمباحث تكثف تحرياتها حول الواقعة.. صور
شهدت إحدى قرى محافظة الإسماعيلية، واقعة قتل مروعة، بعدما شرع أب فى قتل أسرته بالكامل ثم انتحر، بعد اعتقاده بوفاة الجميع، بينما جرى إنقاذ حياة الضحايا ممن مازالوا أحياء، وهم زوجته وابنتيه وزوجة شقيقه.
"بلازما المتعافين" بدأت فى الوصول لمحافظة الأقصر مع دخول أول 2 متبرعين على جهاز التبرع ببلازما الدم للمساهمة فى دعم المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتبرعوا بالفعل للمساهمة فى الواجب الوطنى لدعم المصابين وعلاجهم خلال الفترة المقبلة، لتبدأ محافظة الأقصر رسمياً فى خدمة المصابين بعد نجاح تجربة البلازما والعلاج بها بمصر خلال الفترة الماضية.
"مزاد الخير فى زمن الكورونا"..يمكن لهذا العنوان الدال أن يكون شعار هذه المرحلة التى تمر بها مصر، بالتزامن مع ما تشهده عدد كبير من المحافظات لإطلاق المبادرات المجتمعية للمساهمة مع جهود الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.
تفاصيل واقعة تبادل وضياع جثث كورونا بالحجر الصحى فى كفر الزيات.. أسرة متوفاة بكورونا تتسلم جثة متوفى آخر بدلا من جثتها.. استخراج جثتها بعد دفنها بمقابر الرجال.. والأسرة تتسلم الجثة الصحيحة ودفنها بمقابر أهليتها
تسلمت أسرة سيدة متوفاة بفيروس كورونا المستجد، جثمانها بعد ساعات من دفنها بمقابر عائلة متوفى آخر بكفر الزيات، واستلامهم جثة بديلة لجثتها، وتم نقلها لمقابر عائلتها بمدينة المحلة ودفنها.
تفاصيل قضية رشوة متهم فيها مسئولون بالإسكندرية.. رئيس حى وسط أسندت الإزالات لشركة بالأمر المباشر مقابل 20 ألف جنيه.. وباحثة تتلقى رشاوى لتسهيل تخصيص أراضى الدولة.. ونائب يتلقى 2 مليون جنيه نظير توقيع المحافظ
شهدت محافظة الإسكندرية أكبر قضية رشوة خلال الفترة الأخيرة، متورط فيها مسئولون بمحافظة الإسكندرية ومقاولون وعضو مجلس نواب بدائرة الرمل، وتقاضى مبالغ مالية نظير مخالفات وتزوير أوراق رسمية واستعمال نفوذ وسلطات وتم القبض فيها على رئيس حى وسط وعضو مجلس النواب ومتهمين آخرين.
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