موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 12-6-2020

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 12-6-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان ارتفاع سعر الذهب مساء اليوم الجمعة، بقيمة 3 جنيهات، للمرة الثانية، وذلك بعد ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر، إلي 1742 دولارا مع اقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس، إتاحة سداد مدفوعة ضريبة الجدول أون لاين من خلال خدمات الدفع الإلكتروني على منظومة الإقرارات الإلكترونية www.incometax.gov.eg.

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم شهد سعر الذهب مساء اليوم الجمعة ارتفاع بقيمة 3 جنيهات، للمرة الثانية، وذلك بعد ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر، إلي 1742 دولارا مع اقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس. شهد سعر الذهب مساء اليوم الجمعة ارتفاع بقيمة 3 جنيهات، للمرة الثانية، وذلك بعد ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر، إلي 1742 دولارا مع اقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس.

وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في مصر 780 جنيها للجرام، وذلك فى أعلي نقطة سعرية حققها الذهب في سوق الصاغة على مر التاريخ بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية.

أسعار الذهب اليوم...

عيار 18 : 668.55 جنيه

عيار 21 : 780 جنيها

عيار 24 : 891.40 جنيه

الجنيه الذهب : 6240 جنيها

السعر العالمي : 1742 دولار

وفتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع قوي يوم الجمعة بعد يوم من تسجيلها أكبر انخفاض في يوم واحد في نحو ثلاثة أشهر بفعل مخاوف إزاء ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.



التخطيط تعرض مسودة وثيقة مؤشرات أداء برنامج عمل الحكومة على البرلمان عرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المسودة الأولى من وثيقة "مؤشرات الأداء الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة" على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك في ضوء التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة لتطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء، والتوسع في تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء.

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إعداد المسودة الأولى من وثيقة "مؤشرات الأداء الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة"، يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتبني التخطيط المبني على الأدلة ونشر ثقافة الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث تتضمن الوثيقة عرضًا واضحًا لمؤشرات الأداء الاستراتيجية المرتبطة بأهداف برنامج عمل الحكومة وكافة برامجه، مشيرة إلى قيام الوزارة بإرسال هذه المسودة إلى الوزارات والجهات الحكومية المعنية لمراجعتها، واعتماد ما ورد بها من مؤشرات.

اوبك+: اجتماع الأسبوع القادم لاستعراض وضع سوق النفط قالت خمسة مصادر بأوبك+، إن اجتماع لجنة تقودها أوبك سيقوم باستعراض وضع سوق النفط الأسبوع القادم سيسدى النصح لمجموعة أوبك+ الأوسع نطاقا بشان التعاون فى خفض قياسى للإمدادات، مما يعنى أنه ستكون هناك حاجة لإجراء محادثات أخرى بشأن ما إذا كان سيتم تمديد الاتفاق أكثر. قالت خمسة مصادر بأوبك+، إن اجتماع لجنة تقودها أوبك سيقوم باستعراض وضع سوق النفط الأسبوع القادم سيسدى النصح لمجموعة أوبك+ الأوسع نطاقا بشان التعاون فى خفض قياسى للإمدادات، مما يعنى أنه ستكون هناك حاجة لإجراء محادثات أخرى بشأن ما إذا كان سيتم تمديد الاتفاق أكثر.

واتفقت أوبك وروسيا وحلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، يوم السبت، على الإبقاء على تخفيضات للإنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 10 بالمئة من الطلب العالمى قبل جائحة فيروس كورونا، حتى نهاية يوليو، وساعد الخفض أسعار النفط على أن تزيد لأكثر من مثليها منذ أبريل

وزيرة التجارة تبحث مع نظيرها البيلاروسى مستقبل التعاون الاقتصادى عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي -عبر خاصية الفيديو كونفرانس- تناولت سبل تنمية علاقات التعاون الإقتصادى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة بما يسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين.

وقالت الوزيرة أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى المجال الصناعى خاصة فيما يتعلق بالتصنيع المشترك والتصدير للأسواق الإفريقية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات البيلاروسية الكبيرة فى المجال الصناعى ،مشيرةً فى هذا الإطار إلى أهمية الإستفادة من العلاقات المتميزة التى تربط قيادة البلدين والزيارات الرئاسية المتبادلة وكان آخرها زيارة الرئيس البيلاروسى لمصر خلال شهر فبراير الماضى حيث تعكس هذه الزيارات مستوى العلاقات الإستراتيجية التى تربط القاهرة ومينسك وتسهم فى دفع العلاقات الصناعية والتجارية والإستثمارية المشتركة وتسرع من وتيرة تنفيذ خارطة الطريق الموقعة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادى.

الضرائب: إتاحة سداد ضريبة الجدول أون لاين عبر منظومة الإقرارات الإلكترونية قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم إتاحة سداد مدفوعة ضريبة الجدول أون لاين من خلال خدمات الدفع الإلكتروني على منظومة الإقرارات الإلكترونية www.incometax.gov.eg، ويأتي ذلك في إطار حرص المصلحة على التيسير على الممولين والمسجلين وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم، وكذلك اتباعاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان سلامة كل من المسجلين والعاملين بالمصلحة. قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم إتاحة سداد مدفوعة ضريبة الجدول أون لاين من خلال خدمات الدفع الإلكتروني على منظومة الإقرارات الإلكترونية www.incometax.gov.eg، ويأتي ذلك في إطار حرص المصلحة على التيسير على الممولين والمسجلين وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم، وكذلك اتباعاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان سلامة كل من المسجلين والعاملين بالمصلحة.

وأضاف "عبد القادر"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن طرق السداد المتاحة من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد)، وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة المسجل .