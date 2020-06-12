اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 3:07   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:30 
 
موعد صلاة المغرب 6:57
 
ميعاد صلاة العشاء 8:29 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 3:07 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:59 
 
موعد صلاة العصر 3:38 
 
توقيت صلاة المغرب 7:04 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:39 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 3:01 
 
توقيت صلاة الظهر 11:51 م 
 
موعد صلاة العصر 3:28 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 55: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 8:28 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 3:04 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:42 
 
موعد صلاة العصر 3:12 
 
توقيت صلاة المغرب 6:40 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:09 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 3:21 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:49 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:11 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:41 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:05 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 4:05 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:21 م 
 
موعد صلاة العصر 3:40 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:06 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 8:26 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 3:55 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:21 م 
 
موعد صلاة العصر 3:42 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:14 م
 
توقيت صلاة العشاء 8:36 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 3:26 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:53 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:14 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:47 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:08 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 2:55 
 
توقيت صلاة الظهر 11:40 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:14 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:42 
 
موعد صلاة العشاء 8:12 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 3:57 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:22 م 
 
موعد صلاة العصر 3:43 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:11 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:37 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 3:20 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:27 م 
 
موعد صلاة العصر 4:12 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:40 م 
 
موعد صلاة العشاء 9:19 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 3:03 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:48 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:22 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:48 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 8:20 م 
 
 
 
 

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