مهندسين القاهرة تقيس حرارة المترددين على النقابة وتلزم الموظفين بالكمامات.. صور

كتبت آية دعبس

قالت نقابة مهندسين القاهرة، إنه فى إطار استمرار جهودها لخدمة مهندسيها مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المهندسين المترددين على النقابة، وكذا سلامة موظفيها فقد قام مجلس نقابة مهندسين القاهرة، برئاسة المهندس الاستشاري هشام أبو سنة، بتوفير كافة وسائل السلامة والوقاية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك بإلزام كافة المتواجدين في النقابة سواء مهندسين أو موظفين من ارتداء الكمامة مع توفير الكمامات لذلك .

وأضافت نقابة مهندسين القاهرة فى بيان اليوم:"كما يتم تطهير كافة مكاتب النقابة يوميا بالمطهرات، وكذلك تم توفير جهاز قياس درجة الحرارة عن بعد، للتأكد من سلامة كافة الأعضاء المترددين على النقابة والعاملين بها، وتستمر النقابة في توفير الكمامات والمطهرات للمهندسين وذويهم بأسعار مخفضة"

يأتى ذلك، بالتزامن مع تأكد المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، أن نقابة المهندسين تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مبنى النقابة العامة منذ وقوع جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، الذى اجتاح العالم أجمع في غضون أشهر قليلة، وأضاف أن النقابة قامت بتوفير بوابة تعقيم إلكترونية لوضعها في المدخل، لتقوم بتعقيم المهندسين والموظفين قبل دخولهم لمبنى النقابة.

وأشار شفيق إلى هذا بخلاف الإجراءات الاحترازية الأخرى المتبعة حاليًا، مثل قياس درجة الحرارة ومنع دخول أكثر من ثلاثة أفراد في مصعد النقابة، كما يمنع الدخول لمبنى النقابة إلا لمن يرتدي الكمامة، وأيضا تقوم النقابة بعملية التعقيم والتطهير التي تتم يوميًا لكل طوابق النقابة .

وكانت لجنة أزمات نقابة المهندسين، قد اللجنة وفرت وسيلة للتواصل بين النقابة والمهندسين مصابى كورونا، حيث يتم التواصل من خلال نموذج يقوم المهندس المصاب أو أسرته بملء بياناته، ويتم إرسالها من خلال رقم الواتس آب 01024123233، أو الإيميل الذي خصصته النقابة لمصابى فيروس كورونا RISK.COVID19.ENG@Gmail.com.