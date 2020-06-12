"منطقة حكم ذاتى".. محتجون أمريكيون يعلنون "سياتل" خارج سيطرة الشرطة.. صور

كتب محمد سعودي

أعلن محتجون في مدينة سياتل الأمريكية، أن المنطقة أصبحت تحت "الحكم الذاتي"، وأنها خارج سيطرة قوات الشرطة بعد اختفاء رجال الأمن على خلفية الاحتجاجات الغاضبة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية تنديدا بمقتل المواطن الأمريكى من الأصول الإفريقية جورج فلوريد.

ووضع المتظاهرون لافتة حي كابيتول هيل بمدينة سياتل الأمريكية كتب عليها: "هذه المنطقة هي الآن ملك لأهل سياتل"، مشيرين إلى أن المنطقة باتت "منطقة ذاتية الحكم"، وفقا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

في إطار ذلك، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاحتجاجات التي شهدتها ستايل، ودعا المسؤولين إلى قمع المحتجين، حيث كتب على تويتر :"الإرهابيين المحليين سيطروا على سياتل".



مظاهرات في سياتل

⁣وقال ترامب في تغريدة وجهها إلى عمدة المدينة جيني دوركان وحاكم جاي إنسلي من واشنطن: "استرد مدينتك الآن". "إذا لم تفعل ذلك ، فسأفعل. هذه ليست لعبة ". ⁣

وأكد الرئيس الأمريكي، أن الأناركيين سيطروا على مدينة سياتل، وأن الحاكم الديمقراطى لا يعرف شيئا عن ذلك، والتى تشهد احتجاجات ضد العنصرية.

وكتب دونالد ترامب، فى تغريدة جديدة عبر موقع تويتر:"سيطر الأناركيون على سياتل وقال الحاكم الديمقراطي الليبرالي للتو إنه لا يعرف شيئًا عن ذلك".



مظاهرات في سياتل

وكانت شرطة سياتل قد أعلنت تلقيها بلاغات بأن مجموعة من المحتجين قد أقاموا حواجز، وأن بعض الأفراد المسلحين يديرونها كنقاط تفتيش فى المنطقة الشرقية للمدينة. وأشارت قناة تابعة لسى إن إن إلى أن المحتجين قد أحاطوا المنطقة القريبة من الكابيتول هيل الخاصة بالولاية بالحواجز ويطلقون عليها منطقة الاستقلال الذاتى فى الكابيتول. وغادرت الشرطة مبنى المنطقة الشرقية فى حى الكابتول هيل، ويستجيب الضباط لمكالمات الطوارئ فقط.

وقالت مسئولة الشرطة بالمدينة فى مؤتمر صحفى، أنه فى حين ان الناس لهم الحق الدستورى فى حمل السلاح، وبينما تظل واشنطن ولاية مفتوحة، لا يوجد حق قانونى لاستخدام تلك الأسلحة لتخويف أفراد المجتمع. ولا يملك أى شخص عند نقاط التفتيش هذه السلطة القانونية للمطالبة بتحديد هوية أى شخص.



مظاهرات في سياتل (3)



مظاهرات في سياتل (4)