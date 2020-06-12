وقال الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية - إن مجموعة من المسلحين يرتدون أقنعة تزلج خرجوا من سيارة وأطلقوا النار صوب مجموعة أخرى من الأشخاص كانوا على رصيف المشاه، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح.

كما أطلق مسلح - خلال حادث آخر مساء أمس - أكثر من 70 طلقة في منطقة "شمال فيلاديلفيا"، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين.

فيما لم يكن هناك - حتى الآن - ما يشير إلى إلقاء القبض على أي مشتبه به في الحادثين المشار إليهما آنفًا.