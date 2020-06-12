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مصرع طفل إثر حريق داخل شقة سكنية فى مدينة السلام

الجمعة، 12 يونيو 2020 10:13 م
مصرع طفل إثر حريق داخل شقة سكنية فى مدينة السلام حريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة السلام ، وانتقل رجال الحماية المدنية الى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات ونتج عن الحريق وفاة طفل وتم نقله إلى المستشفى، وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة ، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة السلام، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه.
 
 
وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.
 
وتشدد الحماية المدنية على تجنب استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.
 
 
ولفتت إلى أن أخطار تسرب الغاز حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى تلف فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.
 
 

حريق شقة سكنية

سيارات الاطفاء

القاهرة

السلام

اخبار الحوادث

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