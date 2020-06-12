مصرع طالب صعقًا بالكهرباء بسبب طائرة ورقية فى قها بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

لقي طالب بالصف الثالث الثانوي مصرعه إثر قيامه بمحاولة فك الطائرة الورقية الخاصة به من أسلاك الضغط العالي الضغط العالي بناحية قرية الزهار التابعة لدائرة قسم قها تم نقل المتوفي للمستشفي وورد تقرير مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية وأن الوفاة نتيجة صعق كهربائي بالسبابة اليمني وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم قها،بورد بلاغا من إدارة شرطة النجدة بصعق كهرباء لطالب بناحية الزهار دائرة القسم .

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن المتوفي يدعي "م.س"18سنه،طالب بالصف الثالث الثانوي وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة

وبسؤال عم المتوفي اقرر أن نجل شقيقة توفي أثناء قيامه بمحاولة فك الطائرة الورقية الخاصة به من أسلاك الضغط العالي بناحية قرية الزهار التابعة لدائرة قسم قها،وورد تقرير مفتش الصحة أن الوفاه بسب صعق كهربائي بالسبابة اليمني ولا يوجد شبهة جنائية تحرر عن ذلك المحضر رقم 535 ادارى القسم وتولت النيابة التحقيق