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مصرع شخص فى حادث سيارة بقرية "بولاق" بالوادي الجديد

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:48 ص
مصرع شخص فى حادث سيارة بقرية "بولاق" بالوادي الجديد حادث سيارة - ارشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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لقي شخص مصرعه، مساء أمس الخميس، في حادث سيارة بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة شخص لمشرحة مستشفى الخارجة العام في حادث مروري.

 

وتبين وفاة "يسري صديق أحمد" 48 سنة، في حادث سيارة بقرية بولاق بمركز الخارجة وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي للعلاج، فيما وافته المنية قبل وصوله للمستشفى.

 

جرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الخارجة العام، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادث، وجاري استكمال التحقيقات.


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