اليوم السابع
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مصرع شخص فى انقلاب تروسيكل بأسيوط

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:01 م
مصرع شخص فى انقلاب تروسيكل بأسيوط جثه -ارشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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لقى شخص مصرعه فى انقلاب تروسيكل كان يقوده أمام حضانة الأقصى بمنطقة الوليدية بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، وتم نقل الجثة الى مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية.

 

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن اسيوط يفيد بورود اخطار من المقدم أحمد أبو بكر رئيس مباحث قسم ثان أسيوط بإنقلاب تروسيكل أمام حضانة الأقصى بمنطقة الوليدية بدائرة قسم ثان اسيوط.

 

وبانتقال الإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين إنقلاب التروسيكل امام حضانة الأقصي بمنطقة الوليدية بدائرة قسم ثان أسيوط مما أدى الى مصرع سائق التروسيكل وتم نقله الى مستشفى الإيمان العام وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة واستتكمال الإجراءات القانونية.


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