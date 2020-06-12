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مصرع شخصين فى حادث سقوط توك توك بترعة بشبين القناطر

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:38 ص
مصرع شخصين فى حادث سقوط توك توك بترعة بشبين القناطر جثه -ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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لقى شخصين مصرعهما، جراء سقوط توك توك في ترعة بطريق مفارق قرية الأحراز بشبين القناطر بالقليوبية، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية إخطارًا من الرائد ايمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بمصرع شخصين في حادث سقوط توك توك بمفارق الأحراز أمام مرور الأحراز القديم التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

 

وانتقل علي الفور العميد أحمد صلاح مأمور مركز شرطة شبين القناطر لمكان الواقعة، وتبين غرق "إ. ر. ع" ، 16 عامًا، طالب، من قرية الحسانية و"أ. ي.أ"، 18 عامًا، طالب من ذات القرية، التابعة لدائرة المركز وتم انتشال الجثمانين بمعرفة الأهالى.

 

وتم التحفظ على جثث المتوفيين تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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