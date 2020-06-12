مصرع شاب غرقا بترعة فى الغربية.. وانتشال جثة طالبة من النيل بدمياط

الغربية محمد طارق - دمياط عبده عبد البارى

لقى شاب مصرعه اليوم الجمعة غرقا بمياه ترعة الباجورية بقرية قصر نصر الدين بمحافظة الغربية، وذلك أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو، وعلى الفور تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثمان.

وكان مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا بورد بلاغ من عدد من الأهالى بغرق شاب أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو بمياه ترعة الباجورية بقرية قصر نصر الدين بدائرة المركز .

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وتم انتشال الجثمان، وبالفحص تبين أنه يدعى " محمد ع ال " 19سنة من قرية مشله بدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفى دمياط، تمكن رجال الإنقاذ النهرى من انتشال جثة طالبة بالمرحلة الإعدادية غرقت أثناء استحمامها فى النيل مع أسرتها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة اول دمياط بغرق طالبة بالمرحلة الإعدادية تدعى إيمان محمد أمين 13عاما ومقيمة بقرية الشيخ درغام التابعة لمركز دمياط حيث كانت تستحم مع أسرتها فى مياه النيل حيث تقع القرية على ضفاف النيل وجرفها التيار.

وتم اخطار رجال الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة فى المنطقة المواجهة لحديقة الخالدين على طريق دمياط رأس البر.

وتم نقل جثة الطالبة إلى مستشفى رأس البر وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتصريح بدفن الجثة.