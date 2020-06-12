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مصادرة طن ونصف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنيا

الجمعة، 12 يونيو 2020 04:18 م
مصادرة طن ونصف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنيا حمله تموينيه-ارشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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تمكنت إدارة تموين مركز مطاى فى شمال محافظة المنيا، اليوم الجمعة، من مصادرة طن ونصف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية على المحلات والأسواق والسلاسل التجارية ومحطات الوقود بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وتمكنت حملة تموينة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة مطاى وعدد من قراها من تحرير 2 محضر تموينى أحدهما لثلاجة للمجمدات والآخر لمخزن للسلع الغذائية وتم مصادرة نصف طن أرز ونصف طن لحوم مجمدة ونصف طن أسماك مجمدة، وجميعها غير صالح للاستهلاك الآدمى.

ومن ناحيته وجه العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا قسم التنظيم بحى غرب المدينة بعمل حصر دقيق لجميع الابراج المبنية بالمخالفة للقانون بالحى وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لحصر الابراج المخالفة المتصالح عليها والغير متصالح عليها حتى يتم اتخاذ ما يلزم قانونا.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها رئيس المدينة لمتابعة أعمال النظافة، وفض التجمعات بالحى وأكد ضرورة رفع الإشغالات الموجودة بالشوارع وقام رئيس المدينة بفض تجمع بشارع الاسبانى لحفل فرح وتابع فض تجمعات الباعة الجائلين بشارع السوق بمنطقة شاهين.

وأسفرت الجولة عن تحرير عدد من محاضر المخالفة لمحلات والتحفظ على منتجات مجهولة المصدر، وأخرى مكشوفة ومعرضة للأتربة واتخاذ الإجراءات اللازمة .

ومن ناحية أخرى تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 3 حالات بناء مخالف بدون ترخيص بالوحدة القروية بنزلة حسين شرق النيل على مساحة 300متر ،وذلك خلال حملة ازالات مكبرة التعديات على الأرض الزراعية ومخالفات البناء بقرية أبو فليو التابعة للوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بمركز ومدينة .

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا أن على الجميع بذل الجهد لضبط ووقف حالات البناء المخالفة و العشوائية والتعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لكل من تسول له نفسه ذلك.


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وحدات محلية إزالة تعديات

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