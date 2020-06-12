مشرف الأشعة بصحة الأقصر يتبرع ببلازما الدم بالمستشفى الدولى

الأقصر – أحمد مرعى

شهد بنك الدم الإقليمى بمحافظة الأقصر، تواصل عمليات التبرع ببلازما الدم من المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لتوفيره لعلاج المصابين بالفيروس بمستشفيات العزل، حيث تقدم للتبرع فى اليوم الثانى مشرف الأشعة الشهير عمر عبد الله الذى أصيب وزوجته وطفليه "محمد وفريحة" بالفيروس خلال الفترة الماضية وتعافوا تماماً مؤخراً.

وقال عمر عبد الله مشرف أشعة بمديرية الشئون الصحية وفنى أشعة مقطعية بمستشفى الأقصر الدولى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بعد دعمه الكبير وكافة أفراد أسرته خلال رحلة العلاج والتنقل بين مستشفيات العزل فى شهر أبريل الماضى بين مستشفى العزل بأسوان، وعلاجهم جميعاً بالمجان بالمستشفيات حتى من الله عليهم بالشفاء من الفيروس، قرر أن يكون له دور فى المساهمة بعلاج المصابين بالتبرع ببلازما الدم.

وأضاف عمر عبد الله مشرف أشعة بصحة الأقصر، قائلاً: "أهدي هذا العمل ألا وهو تبرعي بالبلازما لمصابين الكورونا، لأسرتي ولله من قبل ومن بعد، والحمد الذي عافانا وشافانا ولولا كرمه الواسع وفضله العظيم علينا ما خرجنا من هذه المحنة العصيبة، وأناشد الجميع مواصلة طريقهم ورد الجميل بالتبرع ببلازما الدم".

وكان قد صرح الدكتور إسماعيل العربى مدير عام مستشفى الأقصر الدولى، أنه تم يوم الأربعاء 11 يونيه 2020، بدء أعمال جهاز بلازما الدم داخل مقر بنك الدم الاقليمى بالمستشفى، وتم استقبال أول حالتين للتبرع ببلازما الدم لدعم خطط وزارة الصحة بعلاج مصابى كورونا.

وفي نفس السياق صرح الدكتور محمد عبد الدايم، مدير مركز البنك الدم الإقليمي بمستشفي الأقصر الدولي ، بأن التبرع بالبلازما يتم عن طريق تبرع المتعافي بالدم ويتولى بنك الدم الإقليمي داخل مستشفى الأقصر الدولي، عملية فصل البلازما والتي تحتوى على الأجسام المضادة للفيروس وهو ما أثبتت فعاليتها بنجاح في علاج الحالات الحرجة المصابة بكوفيد 19، موضحاً أنه تم تشكيل فريق عمل بالمستشفى للقيام بإستقبال المتبرعين ومراجعة مطابقتهم للشروط الصحية للتبرع وإجراء التحاليل والفحوصات التي تؤكد صلاحية العينة ووجود نسبة كافية من الأجسام المضادة بها وكفاءتها وذلك قبل حقنها للمريض، مضيفاً أن الراغب في التبرع يستطيع التوجه لبنك الدم الأقليمي خلال الفترة الصباحية في أي يوم من أيام الأسبوع لتقديم عينة الدم اللازمة.



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