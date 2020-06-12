مستشفى قها: البطل محمد إسماعيل مدير المخازن ظل 75 يوما بالعزل لخدمة المرضى

القليوبية نيفين طه

وجهت مستشفى قها للحجر الصحى بمحافظة القليوبية، الشكر والتقدير للبطل محمد إسماعيل والذى ظل لمدة 75 يوما داخل الحجر الصحى بالمستشفى بعيدا عن أسرتة من أجل رعاية المرضى وتوفير المستلزمات الطبية للفرق الطبية.

وذكر بيان للمستشفى على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" البطل المقاوم محمد إسماعيل مدير مخازن مستشفى قها للحجر الصحي،75 يوما فى الحجر الصحى ومازال مستمر فى العمل ،عمود من أعمدة المستشفى ودينامو خفى يعمل فى صمت ،ومتواجد فى العزل فى معظم الفرق الطبية للمستشفي، رغم الحمل الثقيل وتوفير المستلزمات والواقيات للأطقم الطبية طوال اليوم إلا أنه دوما بهمة عالية ونشاط مستمر، أخ وصاحب للجميع من أطباء وتمريض وعمال ،رجل المستحيل وقصة كبيرة من قصص التضحية والبطولة".

وأعلن مستشفى قها المركزى للحجر الصحى والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خروج الممرضة "زينب على خلف" التابعة لمستشفى بهتيم المركزى بعد تعافيها من فيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 257 متعاف.

كما أعلنت مستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، تحويل حالتا إصابة بالفيروس من المستشفى للعزل المنزلى، وذلك بعد استقرار حالتهم الصحية وسلبية العينة الأولى الخاصة بهم.

وقالت الدكتورة أسماء عربى رئيس الفريق الطبى السادس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، فى بيان لها، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 257 شخصا، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

وأكد مستشفى الحجر الصحى بقها أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضى، وأن مقياس النجاح هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.