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مستشفى عزل قها يعلن تعافى ممرضة من كورونا وتحويل حالتين للعزل المنزلى

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:26 م
مستشفى عزل قها يعلن تعافى ممرضة من كورونا وتحويل حالتين للعزل المنزلى الممرضة المتعافية من كورونا
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن مستشفى قها المركزى للحجر الصحى والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خروج الممرضة "زينب على خلف" التابعة لمستشفى بهتيم المركزى بعد تعافيها من فيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 257 متعاف.

كما أعلنت مستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، تحويل حالتا إصابة بالفيروس من المستشفى للعزل المنزلى، وذلك بعد استقرار حالتهم الصحية وسلبية العينة الأولى الخاصة بهم.

وقالت الدكتورة أسماء عربى رئيس الفريق الطبى السادس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، فى بيان لها، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 257  شخصا، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

وأكد مستشفى الحجر الصحى بقها أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضى، وأن مقياس النجاح هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.

 

الممرضة المتعافية
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