اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 10:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مسئول سعودى لـ"فاينانشيال تايمز": المملكة تبحث إلغاء الحج بسبب كورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 09:19 ص
مسئول سعودى لـ"فاينانشيال تايمز": المملكة تبحث إلغاء الحج بسبب كورونا الحج
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، نقلا عن مسئول رفيع المستوى بالسعودية، إن المملكة تبحث إلغاء موسم الحج هذا العام لأول مرة منذ تأسيسها عام 1932، وذلك بعدما وصلت حالات الإصابة بكورونا فى البلاد إلى 100 ألف.
 
وقال مسئول رفيع المستوى فى وزارة الحج والعمرة للصحيفة البريطانية أن المسالة تمت دراستها بعناية، وتم وضع سيناريوهات مختلفة، وسيتم اتخاذ قرار رسمى فى غضون أسبوع.
 
ومن بين المقترحات المطروحة السماح بعدد صغير من الحجاج المحليين لأداء الفريضة مع اتخاذ إجراءات صحية صارمة، فى حين أن هناك إمكانية لإلغاء موسم الحج كله. وقال المسئول إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، لكن الأولوية لصحة وسلامة الحجيج.
 
وأشارت فاينانشيال تايمز إلى أن السعودية استطاعة تنظيم الحج خلال تفشى أوبئة سابقة مثل الإيبولا ومارس، إلا أن النطاق العالمى لوباء كورونا يمثل تحديا أكثر صعوبة بشكل كبير.
 
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة السعودية تحركت مبكرا لاتخاذ إجراءات ساعدت فى السيطرة على الفيروس بعد ظهور أول حالة مؤكدة بها فى الثانى من مارس، بما فى ذلك قيود على السفر وحجر تحول على الصعيد الوطنى استمر شهرين، لكنها بدأت تخفيف القيود فى أواخر مايو، وبدأت الإصابات والوفيات اليومية تزداد. وتم تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة يوميا خلال الأيام الستة الماضية، بينما تجاوز عدد الوفيات 857.

السعودية

الحج

فريضة الحج

العمرة

السفر

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل القطارات من الأحد بعد تقليص ساعات الحظر

السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل القطارات من الأحد بعد تقليص ساعات الحظر

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وفرص أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وفرص أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

"خطة البرلمان": توصية بالموازنة لاستمرار دعم العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جدد

"خطة البرلمان": توصية بالموازنة لاستمرار دعم العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جدد

"هيئة الانتخابات":6 أيام حد أقصى لإعلان النتائج من تاريخ استلام أوراق اللجان

"هيئة الانتخابات":6 أيام حد أقصى لإعلان النتائج من تاريخ استلام أوراق اللجان

الأوقاف: "أسباب رفع البلاء" موضوع خطبة الجمعة من مسجد الحسين اليوم

الأوقاف: "أسباب رفع البلاء" موضوع خطبة الجمعة من مسجد الحسين اليوم

زوجة أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع: استولى على مكافأة نهاية خدمتى وتزوج بها

زوجة أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع: استولى على مكافأة نهاية خدمتى وتزوج بها

انتهاء اليوم الـ79 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ79 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

"تل العمارنة" مدينة الأسرار الدينية.. اختارها أخناتون عاصمة له × 11 معلومة

"تل العمارنة" مدينة الأسرار الدينية.. اختارها أخناتون عاصمة له × 11 معلومة

تحقيقات النيابة مع شيرى هانم وزمردة تكشف نشرهما إيحاءات جنسية بقصد التربح

تحقيقات النيابة مع شيرى هانم وزمردة تكشف نشرهما إيحاءات جنسية بقصد التربح

إزاى تحمى جلدك من الموجة الحارة فى 9 خطوات.. أبرزها الإكثار من شرب المياه

إزاى تحمى جلدك من الموجة الحارة فى 9 خطوات.. أبرزها الإكثار من شرب المياه

5 مستندات يشترط القانون تقديمها مع طلب الترشح بالانتخابات البرلمانية

5 مستندات يشترط القانون تقديمها مع طلب الترشح بالانتخابات البرلمانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة