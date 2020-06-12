مدينة الأقصر تواصل حملات إزالة التعديات وتنفذ 6 قرارات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف وكيل الوزارة رئيس المدينة، حملة مكبرة لإزالة أسوار ومبان مخالفة بدون ترخيص، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، حيث أكد رئيس المدينة، أنه تم تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات، تحت إشراف المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، وقيادة المهندس محمد حجاج المهندس المسئول القائم على تنفيذ الحملة.

وأضاف رئيس مجلس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 6 قرارات إزالة عبارة عن أسوار ومبانى من الطوب الأبيض والأحمر بدون ترخيص، وذلك بالمخالفة للمادة 60 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، واستهدفت الحملة شوارع منطقة حي شمال بمنطقة نجع مهيوب بالنجع الطويل بإجمالي مساحة 439 م2، بالتنسيق مع مسئولي إدارة المتابعه الميدانيه أحمد عبد الصبور مدير الادارة ومصطفى العادلي أحد أعضاء الإدارة بالإضافة إلى مشرفى الادارة الهندسية، وقسم شرطه الاقصر ورئاسة حي شمال.

وكان قد صرح العميد أيمن الشريف وكيل الوزارة رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات النظافة فى شوارع المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حملة نظافة مسائية ورفع الإشغالات ورش وتعقيم وتطهير شوارع المدينة المنورة وجميع شوارع حى جنوب المختلفة، حيث أنه تم خلال الحملات العمل على رفع حوالى 45 طن من القمامة والمخلفات، وذلك كإجراء احترازى لمجابهة فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين ولظهور الحى بالمظهر الحضارى الذي يليق به.

كما قاد رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف وكيل الوزارة رئيس مدينة الأقصر، حملات نظافة مكبرة حيث تم إستكمال أعمال النظافة بشارع المستشفى الدولي وشارع الخليج، لتجميل المدينة أمام الأهالى بصورة يومية، وأسفرت جهود تلك الحملات عن رفع 40 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة وتفريغ كافة حاويات القمامة بشوارع الحي المختلفة، وذلك بإشراف سمير سعود نائب رئيس الحي لشئون قطاع النظافة، بالتنسيق مع حملة المعدات وذلك للإرتقاء بمستوى النظافة، وجارى تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والحفاظ على المظهر الجمالى لمناطق الحى المختلفة.











