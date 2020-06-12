اليوم السابع
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مدير السياحة بالبحر الأحمر: فحص 6 فنادق جديدة بالغردقة ومرسى علم

الجمعة، 12 يونيو 2020 10:13 ص
مدير السياحة بالبحر الأحمر: فحص 6 فنادق جديدة بالغردقة ومرسى علم منال صلاح مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قالت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أن لجان التفتيش علي الضوابط والاشتراطات قامت بمعاينة وفحص 6 فنادق جديدة بمدن الغردقة ومرسي علم، استعدادا لتسليمها شهادة السلامة والصحة لاستقبال سياحة .

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، لـ"اليوم السابع"، أن لجان التفتيش قامت بتفتيش علي 3 فنادق بالغردقة و3 في مرسي علم، مؤكدا أن أعمال التفتيش تمت بدقه عالية تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء .
 
وكانت أعلنت مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أن إجمالي الفنادق السياحية التي تسلمت شهادات الصحةً والسلامة لاستقبال سياحة بعد معاينة لجان وزارة السياحة 72 فندق سياحي بمدن البحر  الأحمر .
 
وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من بين تلك الفنادق 41 فندق سياحي تم تسليمه الشهادات قبل عيد الفطر المبارك واستقبلوا بالفعل سياحة داخلية في البداية بنسبة 25 %، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء.
 
وتابعت : أن جميع المنشآت التي تسلمت شهادة الصحة السلامة تسلمتها عقب ايفاد لجان فحص وتفتيش للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط التي اقرها مجلس الوزراء، مؤكدا أن اللجان تقوم بالفحص بدقة متناهية وتتأكد من توافر وتنفيذ جميع الضوابط وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عناني وزير السياحة والأثار.
 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

فنادق البحر الاحمر

استقبال سياحة داخلية

الغردقة

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